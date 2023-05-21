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https://uz.sputniknews.ru/20230521/prognoz-pogody-tashkent-21-maya-35167187.html
Сухо и тепло — прогноз погоды в Ташкенте на 21 мая
Сухо и тепло — прогноз погоды в Ташкенте на 21 мая
В Ташкент вернулась теплая и сухая погода.
2023-05-21T08:05+0500
2023-05-21T08:05+0500
прогноз погоды
ташкент
узгидромет
общество
погода в ташкенте
прогноз погоды в ташкенте
погода
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте 21 мая небольшая облачность, осадков не ожидается передает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 28-30°, а ночью – до 16-18°.
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узбекистан ташкент прогноз погоды погода температура воздуха скорость ветра переменная облачность кратковременный дождь гроза 21 мая
узбекистан ташкент прогноз погоды погода температура воздуха скорость ветра переменная облачность кратковременный дождь гроза 21 мая

Сухо и тепло — прогноз погоды в Ташкенте на 21 мая

08:05 21.05.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковЦветение тюльпана
Цветение тюльпана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В Ташкент вернулась теплая и сухая погода. По прогнозу синоптиков, дождя не будет.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте 21 мая небольшая облачность, осадков не ожидается передает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 28-30°, а ночью – до 16-18°.
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