https://uz.sputniknews.ru/20230521/prognoz-pogody-tashkent-21-maya-35167187.html

Сухо и тепло — прогноз погоды в Ташкенте на 21 мая

Сухо и тепло — прогноз погоды в Ташкенте на 21 мая

В Ташкент вернулась теплая и сухая погода.

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2023-05-21T08:05+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте 21 мая небольшая облачность, осадков не ожидается передает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 28-30°, а ночью – до 16-18°.

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