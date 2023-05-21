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Дожди ушли — прогноз погоды в Узбекистане на 21 мая

Дожди ушли — прогноз погоды в Узбекистане на 21 мая

Какую погоду ждать в Узбекистане 21 мая.

2023-05-21T05:31+0500

2023-05-21T05:31+0500

2023-05-21T05:31+0500

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. На территории республики 21 мая осадки не ожидаются, передает Узгидромет.По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность селей и паводков.Температура воздуха днем:

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