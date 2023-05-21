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Дожди ушли — прогноз погоды в Узбекистане на 21 мая
Дожди ушли — прогноз погоды в Узбекистане на 21 мая
Какую погоду ждать в Узбекистане 21 мая.
2023-05-21T05:31+0500
2023-05-21T05:31+0500
2023-05-21T05:31+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. На территории республики 21 мая осадки не ожидаются, передает Узгидромет.По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность селей и паводков.Температура воздуха днем:
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общество узбекистан погода прогноз погоды температура воздуха дождь гроза переменная облачность без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы
общество узбекистан погода прогноз погоды температура воздуха дождь гроза переменная облачность без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская область предгорные горные районы
Дожди ушли — прогноз погоды в Узбекистане на 21 мая
Синоптики рассказали, какую погоду ждать узбекистанцам 21 мая.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik.
На территории республики 21 мая осадки не ожидаются, передает Узгидромет
.
По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность селей и паводков.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30°.
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 33-38°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 28-33°
Предгорные и горные районы – 17-22°.