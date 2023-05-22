В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото
10:07 22.05.2023 (обновлено: 10:48 22.05.2023)
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
© Министерство транспорта Узбекистана
Одна из целей пункта — оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием воздушного движения и радиотехническим обеспечением полетов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Международном аэропорту Нукуса (Каракалпакстан) открыли командно-диспетчерский пункт со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением. Об этом сообщает Минтранс Узбекистана.
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
© Министерство транспорта Узбекистана
Пункт уже заработал. У сотрудников появились следующие возможности:
более наглядный обзор за взлетно-посадочной полосой, рулежными дорожками и передвижением воздушных судов, надежное обеспечение безопасности полетов при рулении, взлете, посадке;
созданы более комфортные условия для работы личного состава Нукусского территориального отделения управления воздушным движением;
оперативно решаются вопросы, связанные с обслуживанием воздушного движения и радиотехнического обеспечения полетов.
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
© Министерство транспорта Узбекистана
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