https://uz.sputniknews.ru/20230522/aeroport-nukus-karakalpakstan-otkrytiye-dispetcherskiy-punkt-foto-35189705.html

В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото

В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото

Одна из целей пункта — оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием воздушного движения и радиотехническим обеспечением полетов

2023-05-22T10:07+0500

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2023-05-22T10:48+0500

узбекистан

нукус

каракалпакстан

республика каракалпакстан

диспетчер

авиадиспетчеры

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Международном аэропорту Нукуса (Каракалпакстан) открыли командно-диспетчерский пункт со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением. Об этом сообщает Минтранс Узбекистана.Пункт уже заработал. У сотрудников появились следующие возможности:Ранее мы сообщали о том, что частная узбекская компания "Centrum Air" планирует запустить рейсы между городами Узбекистана и Азербайджана.

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каракалпакстан

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