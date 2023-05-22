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https://uz.sputniknews.ru/20230522/aeroport-nukus-karakalpakstan-otkrytiye-dispetcherskiy-punkt-foto-35189705.html
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото
Одна из целей пункта — оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием воздушного движения и радиотехническим обеспечением полетов
2023-05-22T10:07+0500
2023-05-22T10:48+0500
узбекистан
нукус
каракалпакстан
республика каракалпакстан
диспетчер
авиадиспетчеры
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Международном аэропорту Нукуса (Каракалпакстан) открыли командно-диспетчерский пункт со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением. Об этом сообщает Минтранс Узбекистана.Пункт уже заработал. У сотрудников появились следующие возможности:Ранее мы сообщали о том, что частная узбекская компания "Centrum Air" планирует запустить рейсы между городами Узбекистана и Азербайджана.
узбекистан
нукус
каракалпакстан
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узбекистан нукус аэропорт воздушное движение командно-диспетчерский пункт минтранс
узбекистан нукус аэропорт воздушное движение командно-диспетчерский пункт минтранс

В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт — фото

10:07 22.05.2023 (обновлено: 10:48 22.05.2023)
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
© Министерство транспорта Узбекистана
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Одна из целей пункта — оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием воздушного движения и радиотехническим обеспечением полетов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Международном аэропорту Нукуса (Каракалпакстан) открыли командно-диспетчерский пункт со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением. Об этом сообщает Минтранс Узбекистана.
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
© Министерство транспорта Узбекистана
Пункт уже заработал. У сотрудников появились следующие возможности:
более наглядный обзор за взлетно-посадочной полосой, рулежными дорожками и передвижением воздушных судов, надежное обеспечение безопасности полетов при рулении, взлете, посадке;
созданы более комфортные условия для работы личного состава Нукусского территориального отделения управления воздушным движением;
оперативно решаются вопросы, связанные с обслуживанием воздушного движения и радиотехнического обеспечения полетов.
© Министерство транспорта УзбекистанаВ аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В аэропорту Нукуса открыли командно-диспетчерский пункт
© Министерство транспорта Узбекистана
Ранее мы сообщали о том, что частная узбекская компания "Centrum Air" планирует запустить рейсы между городами Узбекистана и Азербайджана.
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