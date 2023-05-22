https://uz.sputniknews.ru/20230522/belarus-vitebsk-sotrudnichestvo-region-uzbekistan-35208613.html

В белорусском Витебске обсудили двустороннее сотрудничество с Узбекистаном

В белорусском Витебске обсудили двустороннее сотрудничество с Узбекистаном

Особое внимание уделили развитию межрегионального сотрудничества между двумя странами

2023-05-22T16:18+0500

2023-05-22T16:18+0500

2023-05-22T16:40+0500

узбекистан

беларусь

делегация

наманганская область

хорезмская область

кашкадарьинская область

экономика

форум

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", прошедшем в белорусском Витебске, сообщает ИА "Дунё".В нем приняли участие заместитель хокима Кашкадарьинской области Алишер Закиров и представители посольства Узбекистана в Минске.В рамках форума состоялись встречи с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным и руководством ряда предприятий. В ходе мероприятия соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах подписали между Витебской областью и Наманганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областями.В рамках Витебского экономического форума также состоялись встречи с представителями ряда компаний, на которых обсудили перспективы развития двустороннего взаимовыгодного партнерства.

узбекистан

беларусь

наманганская область

хорезмская область

кашкадарьинская область

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