https://uz.sputniknews.ru/20230522/belarus-vitebsk-sotrudnichestvo-region-uzbekistan-35208613.html
В белорусском Витебске обсудили двустороннее сотрудничество с Узбекистаном
В белорусском Витебске обсудили двустороннее сотрудничество с Узбекистаном
Особое внимание уделили развитию межрегионального сотрудничества между двумя странами
2023-05-22T16:18+0500
2023-05-22T16:18+0500
2023-05-22T16:40+0500
узбекистан
беларусь
делегация
наманганская область
хорезмская область
кашкадарьинская область
экономика
форум
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", прошедшем в белорусском Витебске, сообщает ИА "Дунё".В нем приняли участие заместитель хокима Кашкадарьинской области Алишер Закиров и представители посольства Узбекистана в Минске.В рамках форума состоялись встречи с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным и руководством ряда предприятий. В ходе мероприятия соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах подписали между Витебской областью и Наманганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областями.В рамках Витебского экономического форума также состоялись встречи с представителями ряда компаний, на которых обсудили перспективы развития двустороннего взаимовыгодного партнерства.
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В белорусском Витебске обсудили двустороннее сотрудничество с Узбекистаном
16:18 22.05.2023 (обновлено: 16:40 22.05.2023)
Особое внимание уделили развитию межрегионального сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik
. Делегация Узбекистана приняла участие в Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", прошедшем в белорусском Витебске, сообщает ИА "Дунё"
.
В нем приняли участие заместитель хокима Кашкадарьинской области Алишер Закиров и представители посольства Узбекистана в Минске.
В рамках форума состоялись встречи с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным и руководством ряда предприятий.
"В ходе двусторонних переговоров председатель Витебского облисполкома Александр Субботин подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества еще больше укрепит торгово-экономические связи между двумя странами, а Витебская область продолжит активно работать на этом направлении", — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах подписали между Витебской областью и Наманганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областями.
В рамках Витебского экономического форума также состоялись встречи с представителями ряда компаний, на которых обсудили перспективы развития двустороннего взаимовыгодного партнерства.