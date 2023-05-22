https://uz.sputniknews.ru/20230522/faktor-bezopasnost-naseleniye-leto-jara-mchs-35191135.html
МЧС: факторы, которые влияют на безопасность населения в жару
МЧС: факторы, которые влияют на безопасность населения в жару
Представители МЧС рассказали о мерах по профилактике пожаров и происшествий на водоемах
2023-05-22T10:53+0500
2023-05-22T10:53+0500
2023-05-22T11:34+0500
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Спасатели проанализировали причины утопления за прошедшие годы. В основном они связаны с купанием людей в несанкционированных водоемах или падением в воду по неосторожности. Об этом рассказали представители МЧС на брифинге в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik. Брифинг был посвящен работе, проводимой по профилактике пожаров и происшествий на водоемах.Для обеспечения безопасности в купальный сезон важно проводить разъяснительную работу среди населения, отмечают специалисты.Они также рассказали, что в бассейнах республики установили более тысячи предупредительных знаков и 32 наблюдательные вышки.Кроме того, на предмет пожарной безопасности проверили 1 154 объекта детского отдыха, 200 стационарных и 954 оздоровительные площадки.В результате профилактических работ, проведенных сотрудниками органов государственного пожарного надзора, за 4 месяца с начала 2023 года предотвратили опасность возникновения пожара в 6 197 зданиях и сооружениях.По данным МЧС, 35,5% пожаров возникло из-за нарушений правил пользования электрооборудованием, 23,3% — из-за неосторожного обращения с открытым огнем, 22,8% — из-за неисправности или неправильной эксплуатации отопительных печей, 7,2% — из-за детской шалости, 3,7% — из-за нарушений правил использования транспортных средств.В большинстве случаев пожары в жилых помещениях возникают из-за бытовой техники, в частности кондиционеров и холодильников, а также из-за возгорания необработанной сухой травы. С наступлением жарких дней увеличивается вероятность возникновения опасных ситуаций, отмечают специалисты.МЧС предупреждает, что длительное безнадзорное использование кондиционера, несоблюдение правил электроснабжения, подключение нескольких потребителей большой мощности к источникам электроэнергии, предназначенным для одного потребителя электроэнергии, нагрев электрических кабелей и повлекшие за собой короткое замыкание отрицательного и положительного проводов могут привести к пожару.
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узбекистан мчс жара лето спасатели безопасность население водоемы пожар профилактика купальный сезон брифинг кондиционеры наблюдательные вышки
узбекистан мчс жара лето спасатели безопасность население водоемы пожар профилактика купальный сезон брифинг кондиционеры наблюдательные вышки
МЧС: факторы, которые влияют на безопасность населения в жару
10:53 22.05.2023 (обновлено: 11:34 22.05.2023)
Представители МЧС рассказали о мерах по профилактике пожаров и происшествий на водоемах.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Спасатели проанализировали причины утопления за прошедшие годы. В основном они связаны с купанием людей в несанкционированных водоемах или падением в воду по неосторожности. Об этом рассказали представители МЧС на брифинге в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Брифинг был посвящен работе, проводимой по профилактике пожаров и происшествий на водоемах.
Для обеспечения безопасности в купальный сезон важно проводить разъяснительную работу среди населения, отмечают специалисты.
Они также рассказали, что в бассейнах республики установили более тысячи предупредительных знаков и 32 наблюдательные вышки.
Кроме того, на предмет пожарной безопасности проверили 1 154 объекта детского отдыха, 200 стационарных и 954 оздоровительные площадки.
В результате профилактических работ, проведенных сотрудниками органов государственного пожарного надзора, за 4 месяца с начала 2023 года предотвратили опасность возникновения пожара в 6 197 зданиях и сооружениях.
По данным МЧС, 35,5% пожаров возникло из-за нарушений правил пользования электрооборудованием, 23,3% — из-за неосторожного обращения с открытым огнем, 22,8% — из-за неисправности или неправильной эксплуатации отопительных печей, 7,2% — из-за детской шалости, 3,7% — из-за нарушений правил использования транспортных средств.
В большинстве случаев пожары в жилых помещениях возникают из-за бытовой техники, в частности кондиционеров и холодильников, а также из-за возгорания необработанной сухой травы. С наступлением жарких дней увеличивается вероятность возникновения опасных ситуаций, отмечают специалисты.
МЧС предупреждает, что длительное безнадзорное использование кондиционера, несоблюдение правил электроснабжения, подключение нескольких потребителей большой мощности к источникам электроэнергии, предназначенным для одного потребителя электроэнергии, нагрев электрических кабелей и повлекшие за собой короткое замыкание отрицательного и положительного проводов могут привести к пожару.