https://uz.sputniknews.ru/20230522/faktor-bezopasnost-naseleniye-leto-jara-mchs-35191135.html

МЧС: факторы, которые влияют на безопасность населения в жару

МЧС: факторы, которые влияют на безопасность населения в жару

Представители МЧС рассказали о мерах по профилактике пожаров и происшествий на водоемах

2023-05-22T10:53+0500

2023-05-22T10:53+0500

2023-05-22T11:34+0500

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Спасатели проанализировали причины утопления за прошедшие годы. В основном они связаны с купанием людей в несанкционированных водоемах или падением в воду по неосторожности. Об этом рассказали представители МЧС на брифинге в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik. Брифинг был посвящен работе, проводимой по профилактике пожаров и происшествий на водоемах.Для обеспечения безопасности в купальный сезон важно проводить разъяснительную работу среди населения, отмечают специалисты.Они также рассказали, что в бассейнах республики установили более тысячи предупредительных знаков и 32 наблюдательные вышки.Кроме того, на предмет пожарной безопасности проверили 1 154 объекта детского отдыха, 200 стационарных и 954 оздоровительные площадки.В результате профилактических работ, проведенных сотрудниками органов государственного пожарного надзора, за 4 месяца с начала 2023 года предотвратили опасность возникновения пожара в 6 197 зданиях и сооружениях.По данным МЧС, 35,5% пожаров возникло из-за нарушений правил пользования электрооборудованием, 23,3% — из-за неосторожного обращения с открытым огнем, 22,8% — из-за неисправности или неправильной эксплуатации отопительных печей, 7,2% — из-за детской шалости, 3,7% — из-за нарушений правил использования транспортных средств.В большинстве случаев пожары в жилых помещениях возникают из-за бытовой техники, в частности кондиционеров и холодильников, а также из-за возгорания необработанной сухой травы. С наступлением жарких дней увеличивается вероятность возникновения опасных ситуаций, отмечают специалисты.МЧС предупреждает, что длительное безнадзорное использование кондиционера, несоблюдение правил электроснабжения, подключение нескольких потребителей большой мощности к источникам электроэнергии, предназначенным для одного потребителя электроэнергии, нагрев электрических кабелей и повлекшие за собой короткое замыкание отрицательного и положительного проводов могут привести к пожару.

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