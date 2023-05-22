Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото

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С 1961 года в Намангане ежегодно проводится праздник цветов. В 2019-м он получил статус международного фестиваля. Самые яркие моменты фестиваля за прошедшие годы — в нашем обзоре.