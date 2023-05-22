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https://uz.sputniknews.ru/20230522/festival-svety-namangan-raznyye-gody-foto-35199883.html
Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото
Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото
С 1961 года в Намангане ежегодно проводится праздник цветов. В 2019-м он получил статус международного фестиваля. Самые яркие моменты фестиваля за прошедшие... 22.05.2023, Sputnik Узбекистан
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фото
наманган
фестиваль
цветы
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фото, наманган, фото, фестиваль, цветы
фото, наманган, фото, фестиваль, цветы

Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото

16:01 22.05.2023 (обновлено: 17:10 22.05.2023)
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НовостиTelegram
С 1961 года в Намангане ежегодно проводится праздник цветов. В 2019-м он получил статус международного фестиваля. Самые яркие моменты фестиваля за прошедшие годы — в нашем обзоре.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль традиционно открывает парад автомобилей, украшенных цветами.

Фестиваль традиционно открывает парад автомобилей, украшенных цветами. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль традиционно открывает парад автомобилей, украшенных цветами.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушки, участвовавшие в фестивале.

Девушки, участвовавшие в фестивале. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушки, участвовавшие в фестивале.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

В колонне автотранспорта, открывавшей фестиваль, можно было увидеть не только автомобили, но и комбайн, украшенный цветами.

В колонне автотранспорта, открывавшей фестиваль, можно было увидеть не только автомобили, но и комбайн, украшенный цветами. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

В колонне автотранспорта, открывавшей фестиваль, можно было увидеть не только автомобили, но и комбайн, украшенный цветами.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушка с дутаром, принимающая участие в фестивале.

Девушка с дутаром, принимающая участие в фестивале. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушка с дутаром, принимающая участие в фестивале.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Трактор, украшенный цветами, на фестивале в Намангане.

Трактор, украшенный цветами, на фестивале в Намангане. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Трактор, украшенный цветами, на фестивале в Намангане.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Лепешка, испечённая к юбилейному, 60-му фестивалю.

Лепешка, испечённая к юбилейному, 60-му фестивалю. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Лепешка, испечённая к юбилейному, 60-му фестивалю.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затейливые цветочные композиции - настоящие произведения флористического искусства!

Затейливые цветочные композиции - настоящие произведения флористического искусства! - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затейливые цветочные композиции - настоящие произведения флористического искусства!

© Foto : Хокимият Наманганской области

В 2022 году фестиваль проходил под дождём, но это не повлияло на общую атмосферу праздника.

В 2022 году фестиваль проходил под дождём, но это не повлияло на общую атмосферу праздника. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Хокимият Наманганской области

В 2022 году фестиваль проходил под дождём, но это не повлияло на общую атмосферу праздника.

© Sputnik / Зафар Халилов

Расширилась география цветоводов, участвующих в празднике. В прошлом году в выставке, участвовали цветоводы из Южной Кореи, Индии.

Расширилась география цветоводов, участвующих в празднике. В прошлом году в выставке, участвовали цветоводы из Южной Кореи, Индии. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Зафар Халилов

Расширилась география цветоводов, участвующих в празднике. В прошлом году в выставке, участвовали цветоводы из Южной Кореи, Индии.

© Foto : Хокимият Наманганской области

Фестиваль в Намангане - это не только цветы, а еще и выступления фольклорных ансамблей.

Фестиваль в Намангане - это не только цветы, а еще и выступления фольклорных ансамблей. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Хокимият Наманганской области

Фестиваль в Намангане - это не только цветы, а еще и выступления фольклорных ансамблей.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль цветов в Намангане.

Фестиваль цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль цветов в Намангане.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль пользуется неизменным успехом у местных жителей.

Фестиваль пользуется неизменным успехом у местных жителей. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Фестиваль пользуется неизменным успехом у местных жителей.

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