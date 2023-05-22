Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото

Фестиваль традиционно открывает парад автомобилей, украшенных цветами.
Фестиваль традиционно открывает парад автомобилей, украшенных цветами.
Девушки, участвовавшие в фестивале.
Девушки, участвовавшие в фестивале.
В колонне автотранспорта, открывавшей фестиваль, можно было увидеть не только автомобили, но и комбайн, украшенный цветами.
В колонне автотранспорта, открывавшей фестиваль, можно было увидеть не только автомобили, но и комбайн, украшенный цветами.
Девушка с дутаром, принимающая участие в фестивале.
Девушка с дутаром, принимающая участие в фестивале.
Трактор, украшенный цветами, на фестивале в Намангане.
Трактор, украшенный цветами, на фестивале в Намангане.
Лепешка, испечённая к юбилейному, 60-му фестивалю.
Лепешка, испечённая к юбилейному, 60-му фестивалю.
Затейливые цветочные композиции - настоящие произведения флористического искусства!
Затейливые цветочные композиции - настоящие произведения флористического искусства!
В 2022 году фестиваль проходил под дождём, но это не повлияло на общую атмосферу праздника.
В 2022 году фестиваль проходил под дождём, но это не повлияло на общую атмосферу праздника.
Расширилась география цветоводов, участвующих в празднике. В прошлом году в выставке, участвовали цветоводы из Южной Кореи, Индии.
Расширилась география цветоводов, участвующих в празднике. В прошлом году в выставке, участвовали цветоводы из Южной Кореи, Индии.
Фестиваль в Намангане - это не только цветы, а еще и выступления фольклорных ансамблей.
Фестиваль в Намангане - это не только цветы, а еще и выступления фольклорных ансамблей.
Фестиваль цветов в Намангане.
Фестиваль цветов в Намангане.
Фестиваль пользуется неизменным успехом у местных жителей.
Фестиваль пользуется неизменным успехом у местных жителей.