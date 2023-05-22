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https://uz.sputniknews.ru/20230522/foto-nedeli-22-maya-35188917.html
Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели
Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели
Минувшая неделя вновь была полна интересных новостей. В их числе визит президента в Китай, незабываемый футбольный матч Узбекистан-Аргентина и другие события. Вспомним самые интересные новости Узбекистана с фотоподборкой Sputnik.
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наманган
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фото недели узбекистан главные события самые яркие фото интересные новости фестиваль цветов наманган шавкат мирзиёев изит китай международный день музеев чемпионат мира по футболу u20 шелководство арбузы экспорт
фото недели узбекистан главные события самые яркие фото интересные новости фестиваль цветов наманган шавкат мирзиёев изит китай международный день музеев чемпионат мира по футболу u20 шелководство арбузы экспорт

Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели

23:00 22.05.2023
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Минувшая неделя вновь была полна интересных новостей. В их числе визит президента в Китай, незабываемый футбольный матч Узбекистан-Аргентина, День Музеев и другие события. Вспомним самые интересные новости Узбекистана с фотоподборкой Sputnik.

Наманган утопает в цветах - 21 мая здесь стартовал 62-й Международный фестиваль цветов.

Наманган утопает в цветах - 21 мая здесь стартовал 62-й Международный фестиваль цветов. - Sputnik Узбекистан
1/10

Наманган утопает в цветах - 21 мая здесь стартовал 62-й Международный фестиваль цветов.

© UFA

Сборная Узбекистана по футболу U20 сыграла против Аргентины.

Сборная Узбекистана по футболу U20 сыграла против Аргентины. - Sputnik Узбекистан
2/10
© UFA

Сборная Узбекистана по футболу U20 сыграла против Аргентины.

© Наманган вилояти ҳокимлиги

В Узбекистане 18 мая отметили Международный день музеев. Выставка ретро автомобилей.

В Узбекистане 18 мая отметили Международный день музеев. Выставка ретро автомобилей. - Sputnik Узбекистан
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© Наманган вилояти ҳокимлиги

В Узбекистане 18 мая отметили Международный день музеев. Выставка ретро автомобилей.

© Бухоро тумани ҳокимлиги

В Бухарской области полным ходом идет выращивание шелкопряда.

В Бухарской области полным ходом идет выращивание шелкопряда. - Sputnik Узбекистан
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© Бухоро тумани ҳокимлиги

В Бухарской области полным ходом идет выращивание шелкопряда.

© Президент матбуот хизмати

Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите "Центральная Азия — Китай"

Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите &quot;Центральная Азия — Китай&quot; - Sputnik Узбекистан
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© Президент матбуот хизмати

Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите "Центральная Азия — Китай"

© КНИА "Кабар"

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана посетили театр "Исушэ" в Сиане

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана посетили театр &quot;Исушэ&quot; в Сиане - Sputnik Узбекистан
6/10
© КНИА "Кабар"

Первые леди Узбекистана, Китая и Кыргызстана посетили театр "Исушэ" в Сиане

© Наманган вилояти ҳокимлиги

Футболистки из Намангана участвуют в состязаниях на кубок главы Службы госбезопасности.

Футболистки из Намангана участвуют в состязаниях на кубок главы Службы госбезопасности. - Sputnik Узбекистан
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© Наманган вилояти ҳокимлиги

Футболистки из Намангана участвуют в состязаниях на кубок главы Службы госбезопасности.

© Мудофаа вазирлиги

Узбекские солдаты с казахскими коллегами проводят специальные учения.

Узбекские солдаты с казахскими коллегами проводят специальные учения. - Sputnik Узбекистан
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© Мудофаа вазирлиги

Узбекские солдаты с казахскими коллегами проводят специальные учения.

© Министерство культуры и туризма

Узбекистанский певец Женисбек Пиязов стал Народным артистом Татарстана

Узбекистанский певец Женисбек Пиязов стал Народным артистом Татарстана - Sputnik Узбекистан
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© Министерство культуры и туризма

Узбекистанский певец Женисбек Пиязов стал Народным артистом Татарстана

© Кўкдала туман ҳокимлиги

В Кокдалинском районе собирают арбузы для экспорта.

В Кокдалинском районе собирают арбузы для экспорта. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Кўкдала туман ҳокимлиги

В Кокдалинском районе собирают арбузы для экспорта.

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