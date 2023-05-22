Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели
Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели
Минувшая неделя вновь была полна интересных новостей. В их числе визит президента в Китай, незабываемый футбольный матч Узбекистан-Аргентина и другие события. Вспомним самые интересные новости Узбекистана с фотоподборкой Sputnik.
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фото недели узбекистан главные события самые яркие фото интересные новости фестиваль цветов наманган шавкат мирзиёев изит китай международный день музеев чемпионат мира по футболу u20 шелководство арбузы экспорт
Мирзиёев в Китае, фестиваль цветов, футбол — 10 самых интересных фото недели
Минувшая неделя вновь была полна интересных новостей. В их числе визит президента в Китай, незабываемый футбольный матч Узбекистан-Аргентина, День Музеев и другие события. Вспомним самые интересные новости Узбекистана с фотоподборкой Sputnik.
Наманган утопает в цветах - 21 мая здесь стартовал 62-й Международный фестиваль цветов.
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Наманган утопает в цветах - 21 мая здесь стартовал 62-й Международный фестиваль цветов.