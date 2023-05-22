Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото
08:44 22.05.2023 (обновлено: 08:48 22.05.2023)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег "Я победитель"
© Пресс-служба НОК Узбекистана
За победу в забеге боролись тысячи сторонников здорового образа жизни.
ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег “Мен голиб” ("Я победитель"), сообщает НОК республики.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Для участия в забеге на 3 и 10 км приняли участие около 2 тыс. человек. В их числе представители Вооруженных сил и силовых структур Узбекистана, курсанты военных учебных заведений, спортсмены-любители и профессионалы.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
За победу боролись 7 команд, состоящих из представителей Минобороны, Нацгвардии, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета и других структур.
Провели также соревнования среди 6 дружин, сформированных, в частности из курсантов Академии Вооруженных сил, Университета общественной безопасности, Академии МВД, МЧС.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
"Одной из важнейших целей, поставленных перед организаторами "Мен голиб" является увеличение среди военнослужащих физическую активность, развитие дружеских связей между Вооруженными силами и силовыми структурами, выявление среди них сильнейших команд. Участники испытали свои возможности как в одиночном, так и в командном забеге", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены Минобороны Узбекистана.