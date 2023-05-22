https://uz.sputniknews.ru/20230522/massovyy-zabeg-tashkent-men-golib-ya-pobeditel-foto-35185831.html

Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото

Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото

За победу в забеге боролись тысячи сторонников здорового образа жизни

2023-05-22T08:44+0500

2023-05-22T08:44+0500

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узбекистан

забег

спорт

ташкент

победа

команда

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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег “Мен голиб” ("Я победитель"), сообщает НОК республики. Для участия в забеге на 3 и 10 км приняли участие около 2 тыс. человек. В их числе представители Вооруженных сил и силовых структур Узбекистана, курсанты военных учебных заведений, спортсмены-любители и профессионалы. За победу боролись 7 команд, состоящих из представителей Минобороны, Нацгвардии, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета и других структур. Провели также соревнования среди 6 дружин, сформированных, в частности из курсантов Академии Вооруженных сил, Университета общественной безопасности, Академии МВД, МЧС.Первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены Минобороны Узбекистана.

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