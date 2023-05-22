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https://uz.sputniknews.ru/20230522/massovyy-zabeg-tashkent-men-golib-ya-pobeditel-foto-35185831.html
Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото
Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото
За победу в забеге боролись тысячи сторонников здорового образа жизни
2023-05-22T08:44+0500
2023-05-22T08:48+0500
узбекистан
забег
спорт
ташкент
победа
команда
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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег “Мен голиб” ("Я победитель"), сообщает НОК республики. Для участия в забеге на 3 и 10 км приняли участие около 2 тыс. человек. В их числе представители Вооруженных сил и силовых структур Узбекистана, курсанты военных учебных заведений, спортсмены-любители и профессионалы. За победу боролись 7 команд, состоящих из представителей Минобороны, Нацгвардии, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета и других структур. Провели также соревнования среди 6 дружин, сформированных, в частности из курсантов Академии Вооруженных сил, Университета общественной безопасности, Академии МВД, МЧС.Первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены Минобороны Узбекистана.
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узбекистан ташкент массовый забег спорт участники вооруженные силы военные учебные заведения минобороны мвд мчс мен голиб я победитель
узбекистан ташкент массовый забег спорт участники вооруженные силы военные учебные заведения минобороны мвд мчс мен голиб я победитель

Как прошел массовый забег в Ташкенте — фото

08:44 22.05.2023 (обновлено: 08:48 22.05.2023)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег "Я победитель"
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег Я победитель - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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За победу в забеге боролись тысячи сторонников здорового образа жизни.
ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег “Мен голиб” ("Я победитель"), сообщает НОК республики.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Для участия в забеге на 3 и 10 км приняли участие около 2 тыс. человек. В их числе представители Вооруженных сил и силовых структур Узбекистана, курсанты военных учебных заведений, спортсмены-любители и профессионалы.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
За победу боролись 7 команд, состоящих из представителей Минобороны, Нацгвардии, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета и других структур.
Провели также соревнования среди 6 дружин, сформированных, в частности из курсантов Академии Вооруженных сил, Университета общественной безопасности, Академии МВД, МЧС.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана

"Одной из важнейших целей, поставленных перед организаторами "Мен голиб" является увеличение среди военнослужащих физическую активность, развитие дружеских связей между Вооруженными силами и силовыми структурами, выявление среди них сильнейших команд. Участники испытали свои возможности как в одиночном, так и в командном забеге", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
В Ташкенте прошел военно-патриотический массовый забег
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены Минобороны Узбекистана.
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