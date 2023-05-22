https://uz.sputniknews.ru/20230522/rossiya-partner-uzbekistan-sotrudnichestvo-saidov-35210177.html

Бахтиёр Саидов: Россия — естественный и близкий партнер Узбекистана

Бахтиёр Саидов: Россия — естественный и близкий партнер Узбекистана

Глава МИД Узбекистана находится с рабочим визитом в России

2023-05-22T16:37+0500

2023-05-22T16:37+0500

2023-05-22T16:37+0500

узбекистан

россия

мид рф

мид узбекистана

бахтиёр саидов

сергей лавров

переговоры

визит

москва

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российская Федерация — естественный и близкий партнер Узбекистана. На постоянной основе укрепляются взаимовыгодные отношения по всем направлениям, отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Напомним, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов накануне прибыл с рабочим визитом в Россию.В ходе переговоров с Сергеем Лавровым предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.Кроме того, министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.Вместе с тем стороны планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.

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