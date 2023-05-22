https://uz.sputniknews.ru/20230522/rossiya-partner-uzbekistan-sotrudnichestvo-saidov-35210177.html
Бахтиёр Саидов: Россия — естественный и близкий партнер Узбекистана
Бахтиёр Саидов: Россия — естественный и близкий партнер Узбекистана
Глава МИД Узбекистана находится с рабочим визитом в России
2023-05-22T16:37+0500
2023-05-22T16:37+0500
2023-05-22T16:37+0500
узбекистан
россия
мид рф
мид узбекистана
бахтиёр саидов
сергей лавров
переговоры
визит
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/07/31297676_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9de3b842db37fe00a4473b55bc09a1cc.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российская Федерация — естественный и близкий партнер Узбекистана. На постоянной основе укрепляются взаимовыгодные отношения по всем направлениям, отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Напомним, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов накануне прибыл с рабочим визитом в Россию.В ходе переговоров с Сергеем Лавровым предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.Кроме того, министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.Вместе с тем стороны планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/07/31297676_61:0:1201:855_1920x0_80_0_0_f70056a32ead2891c8acdf427ba378cf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия переговоры мид сергей лавров бахтиёр саидов сотрудничество партнер рабочий визит москва торгово-экономический культурно-гуманитарный характер
узбекистан россия переговоры мид сергей лавров бахтиёр саидов сотрудничество партнер рабочий визит москва торгово-экономический культурно-гуманитарный характер
Бахтиёр Саидов: Россия — естественный и близкий партнер Узбекистана
Глава МИД Узбекистана находится с рабочим визитом в России.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российская Федерация — естественный и близкий партнер Узбекистана. На постоянной основе укрепляются взаимовыгодные отношения по всем направлениям, отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Российская Федерация – естественный и близкий партнер Узбекистана. На постоянной основе укрепляются взаимовыгодные отношения по всем направлениям. Твердо намерены сохранить и повысить эту динамику с прицелом на поиск новых драйверов роста и на реализацию имеющихся резервов", — сказал Саидов.
Напомним, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов накануне прибыл с рабочим визитом в Россию.
В ходе переговоров с Сергеем Лавровым предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.
Кроме того, министры обменяются мнениями по региональной ситуации с учетом скоординированного вклада в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и на подступах к ней.
Вместе с тем стороны планируют рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента.