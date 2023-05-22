https://uz.sputniknews.ru/20230522/rossiya-uzbekistan-uchastiye-shavkat-mirziyoyev-vysshiy-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-sovet-mid-rf-35205441.html
Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ
Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ
Россия активно взаимодействует с Узбекистаном в качестве наблюдателя при ЕАЭС. 22.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-22T15:05+0500
2023-05-22T15:05+0500
2023-05-22T15:05+0500
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Москва ожидает участия Шавката Мирзиёева в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая, рассказали в МИД РФ, сообщает РИА Новости. В дипведомстве отметили, что Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с Узбекистаном в СНГ, а также активно взаимодействует с республикой в качестве наблюдателя при ЕАЭС. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщили в МИД Узбекистана, предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.
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узбекистан, россия, сотрудничество, экономика
узбекистан, россия, сотрудничество, экономика
Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ
Россия активно взаимодействует с Узбекистаном в качестве наблюдателя при ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Москва ожидает участия Шавката Мирзиёева в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая, рассказали в МИД РФ, сообщает РИА Новости
.
"Ожидаем участия президента Узбекистана в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая", — говорится в сообщении МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что Россия удовлетворена уровнем взаимодействия с Узбекистаном в СНГ, а также активно взаимодействует с республикой в качестве наблюдателя при ЕАЭС.
"Готовы к развитию интеграционных связей в рамках организации по всем направлениям. Рассчитываем на дальнейшее активное участие Ташкента в рамках Содружества. Важно продолжить реализацию совместных проектов в рамках таких интеграционных объединений, как ЕврАзЭС, СНГ и ШОС", — подчеркнули в МИД РФ.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проводит переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом.
Как сообщили в МИД Узбекистана, предполагается рассмотреть весь комплекс двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также ряд актуальных вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.