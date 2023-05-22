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https://uz.sputniknews.ru/20230522/sanktsii-ne-pomexa--rossiysko-uzbekskie-svyazi-intensivno-razvivayutsya-35208457.html
Санкции не помеха — российско-узбекские связи интенсивно развиваются
Санкции не помеха — российско-узбекские связи интенсивно развиваются
Глава МИД России также отметил положительную динамику в торговле с Узбекистаном. 22.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-22T16:00+0500
2023-05-22T17:08+0500
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сергей лавров
бахтиер саидов
мид рф
мид узбекистана
переговоры
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российско-узбекские связи интенсивно развиваются по всем направлениям, несмотря на санкционные ограничения, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом. О чем еще говорил Лавров на встрече с Саидовым. — Сегодня в российских вузах обучаются около 12 тыс. граждан Узбекистана на безвозмездной основе, за счет Федерального и региональных бюджетов. На следующий учебный год узбекским студентам выделено 800 квотных мест. — Мы очень ценим то внимание, которое оказывается в Узбекистане по отношению к русскому языку. Итоги конституционного референдума показали поддержку политического курса реформ Шавката Мирзиёева. — Мы обратили внимание на положение нового Основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательства извне во внутренние дела страны. Это в полной мере соответствует и нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое, справедливое, демократичное, многополярное мироустройство.
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узбекистан, россия, сергей лавров, бахтиер саидов, мид рф, мид узбекистана, переговоры
узбекистан, россия, сергей лавров, бахтиер саидов, мид рф, мид узбекистана, переговоры

Санкции не помеха — российско-узбекские связи интенсивно развиваются

16:00 22.05.2023 (обновлено: 17:08 22.05.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) на Гоа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) на Гоа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД России также отметил положительную динамику в торговле с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российско-узбекские связи интенсивно развиваются по всем направлениям, несмотря на санкционные ограничения, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом.

"Мы рады констатировать, что связи интенсивно развиваются по всем направлениям, несмотря на санкционные ограничения. В прошлом году товарооборот вырос на 26% и приближается к $9 млрд. Мы видим положительную динамику в торговле и в текущем году — в первые месяцы (январь-февраль) рост более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил Лавров.

О чем еще говорил Лавров на встрече с Саидовым.
— Сегодня в российских вузах обучаются около 12 тыс. граждан Узбекистана на безвозмездной основе, за счет Федерального и региональных бюджетов. На следующий учебный год узбекским студентам выделено 800 квотных мест.
— Мы очень ценим то внимание, которое оказывается в Узбекистане по отношению к русскому языку. Итоги конституционного референдума показали поддержку политического курса реформ Шавката Мирзиёева.
— Мы обратили внимание на положение нового Основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательства извне во внутренние дела страны. Это в полной мере соответствует и нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое, справедливое, демократичное, многополярное мироустройство.
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