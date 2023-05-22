https://uz.sputniknews.ru/20230522/sanktsii-ne-pomexa--rossiysko-uzbekskie-svyazi-intensivno-razvivayutsya-35208457.html

Санкции не помеха — российско-узбекские связи интенсивно развиваются

Санкции не помеха — российско-узбекские связи интенсивно развиваются

Глава МИД России также отметил положительную динамику в торговле с Узбекистаном. 22.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-22T16:00+0500

2023-05-22T16:00+0500

2023-05-22T17:08+0500

узбекистан

россия

сергей лавров

бахтиер саидов

мид рф

мид узбекистана

переговоры

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российско-узбекские связи интенсивно развиваются по всем направлениям, несмотря на санкционные ограничения, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, который накануне прибыл в Москву с рабочим визитом. О чем еще говорил Лавров на встрече с Саидовым. — Сегодня в российских вузах обучаются около 12 тыс. граждан Узбекистана на безвозмездной основе, за счет Федерального и региональных бюджетов. На следующий учебный год узбекским студентам выделено 800 квотных мест. — Мы очень ценим то внимание, которое оказывается в Узбекистане по отношению к русскому языку. Итоги конституционного референдума показали поддержку политического курса реформ Шавката Мирзиёева. — Мы обратили внимание на положение нового Основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательства извне во внутренние дела страны. Это в полной мере соответствует и нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое, справедливое, демократичное, многополярное мироустройство.

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узбекистан, россия, сергей лавров, бахтиер саидов, мид рф, мид узбекистана, переговоры