https://uz.sputniknews.ru/20230522/v-belgorodskoy-oblasti-vveli-rejim-kontrterroristicheskoy-operatsii-35218905.html

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Для обеспечения безопасности в области ввели ряд ограничений.

2023-05-22T21:25+0500

2023-05-22T21:25+0500

2023-05-22T22:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

белгородская область

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ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Белгородской области России ввели режим контртеррористической операции с понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.В этот перечень вошли:По словам губернатора, большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.Ранее в понедельник на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным Гладкова, пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

россия

белгородская область

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