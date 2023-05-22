https://uz.sputniknews.ru/20230522/v-belgorodskoy-oblasti-vveli-rejim-kontrterroristicheskoy-operatsii-35218905.html
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
Для обеспечения безопасности в области ввели ряд ограничений.
2023-05-22T21:25+0500
2023-05-22T21:25+0500
2023-05-22T22:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
белгородская область
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ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Белгородской области России ввели режим контртеррористической операции с понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.В этот перечень вошли:По словам губернатора, большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.Ранее в понедельник на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным Гладкова, пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
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россия белгородская область режим контртеррористической операции диверсионная группа ограничения губернатор вячеслав гладков
россия белгородская область режим контртеррористической операции диверсионная группа ограничения губернатор вячеслав гладков
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
21:25 22.05.2023 (обновлено: 22:05 22.05.2023)
Для обеспечения безопасности в области ввели ряд ограничений.
ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik.
В Белгородской области России ввели режим контртеррористической операции с понедельника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
проверка документов, удостоверяющих личность;
временное отселение жителей с отдельных участков и отбуксировка транспортных средств;
ведение контроля телефонных разговоров;
ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах;
досмотр при въезде и выезде из региона;
допуск участников КТО в помещения жителей в рамках антитеррористических мероприятий;
использование в неотложных случаях транспорта жителей для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме.
По словам губернатора, большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, в который вошли украинские диверсанты, покинула территорию.
Ранее в понедельник на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным Гладкова, пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
Кроме того, с утра город Грайворон в течение нескольких часов подвергался минометному обстрелу со стороны Украины. Жителям Белгородской области рассылали фейковые сообщения об эвакуации города Шебекино. По словам Гладкова, это массированная информационная атака с целью спровоцировать панику среди мирного населения.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области, куда вторглась украинская ДРГ, заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.