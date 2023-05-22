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Узбекистанский портал интерактивных госуслуг MY.GOV.UZ стал брендом года

Узбекистанский портал интерактивных госуслуг MY.GOV.UZ стал брендом года

В Ташкенте наградили победителей VI премии "Бренд года-2022". 22.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-22T13:10+0500

2023-05-22T13:10+0500

2023-05-22T13:10+0500

узбекистан

бренд

премия

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Ежегодная премия "Бренд года-2022" определила лучшие бренды по 25 номинациям, сообщает Маркетинговая ассоциация Узбекистана.В их числе Единый портал интерактивных государственных услуг MY.GOV.UZ и мобильное приложение "Sоliq".Победителей определяли по выбору партнеров и экспертов ассоциации, а также по результатам открытого голосования потребителей.В голосовании в апреле и мае этого года приняли участие более 550 тысяч потребителей.Напомним, премией "Бренд года" награждают самые активные компании, которые успешно осуществляют свое маркетинговое продвижение на рынке Узбекистана.Единый портал интерактивных государственных услуг в онлайн-режиме позволяет получить 423 вида услуг. Наряду с этим можно получить доступ к информации о коммунальных услугах, штрафах за нарушения ПДД, личных пенсионных и страховых начислениях.Между тем, с помощью мобильного приложения "Sоliq" можно уплатить налоги на имущество и земельный налог (путем ввода ПИНФЛ владельца имущества). С начала года количество его пользователей превысило миллион человек.Организаторы ежегодной премии – Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Маркетинговая ассоциация.

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узбекистан, бренд, премия