https://uz.sputniknews.ru/20230522/yepigu-my-gov-uz-uzbekistan-brend-god-35201314.html
Узбекистанский портал интерактивных госуслуг MY.GOV.UZ стал брендом года
Узбекистанский портал интерактивных госуслуг MY.GOV.UZ стал брендом года
В Ташкенте наградили победителей VI премии "Бренд года-2022". 22.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-22T13:10+0500
2023-05-22T13:10+0500
2023-05-22T13:10+0500
узбекистан
бренд
премия
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Ежегодная премия "Бренд года-2022" определила лучшие бренды по 25 номинациям, сообщает Маркетинговая ассоциация Узбекистана.В их числе Единый портал интерактивных государственных услуг MY.GOV.UZ и мобильное приложение "Sоliq".Победителей определяли по выбору партнеров и экспертов ассоциации, а также по результатам открытого голосования потребителей.В голосовании в апреле и мае этого года приняли участие более 550 тысяч потребителей.Напомним, премией "Бренд года" награждают самые активные компании, которые успешно осуществляют свое маркетинговое продвижение на рынке Узбекистана.Единый портал интерактивных государственных услуг в онлайн-режиме позволяет получить 423 вида услуг. Наряду с этим можно получить доступ к информации о коммунальных услугах, штрафах за нарушения ПДД, личных пенсионных и страховых начислениях.Между тем, с помощью мобильного приложения "Sоliq" можно уплатить налоги на имущество и земельный налог (путем ввода ПИНФЛ владельца имущества). С начала года количество его пользователей превысило миллион человек.Организаторы ежегодной премии – Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Маркетинговая ассоциация.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бренд, премия
узбекистан, бренд, премия
Узбекистанский портал интерактивных госуслуг MY.GOV.UZ стал брендом года
В Ташкенте наградили победителей VI премии "Бренд года-2022".
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik
. Ежегодная премия "Бренд года-2022" определила лучшие бренды по 25 номинациям, сообщает Маркетинговая ассоциация
Узбекистана.
В их числе Единый портал интерактивных государственных услуг MY.GOV.UZ и мобильное приложение "Sоliq".
Победителей определяли по выбору партнеров и экспертов ассоциации, а также по результатам открытого голосования потребителей.
В голосовании в апреле и мае этого года приняли участие более 550 тысяч потребителей.
Напомним, премией "Бренд года" награждают самые активные компании, которые успешно осуществляют свое маркетинговое продвижение на рынке Узбекистана.
Единый портал интерактивных государственных услуг в онлайн-режиме позволяет получить 423 вида услуг. Наряду с этим можно получить доступ к информации о коммунальных услугах, штрафах за нарушения ПДД, личных пенсионных и страховых начислениях.
Между тем, с помощью мобильного приложения "Sоliq" можно уплатить налоги на имущество и земельный налог (путем ввода ПИНФЛ владельца имущества). С начала года количество его пользователей превысило миллион человек.
Организаторы ежегодной премии – Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Маркетинговая ассоциация.