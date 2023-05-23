https://uz.sputniknews.ru/20230523/bashkortostan-uchastiye-doroga-stroitelstvo-proyekt-uzbekistan-35243889.html

Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане

Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане

В Узбекистане пребывает делегация из числа представителей ведущих предприятий Республики Башкортостан

2023-05-23T16:03+0500

2023-05-23T16:03+0500

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узбекистан

россия

дороги

строительство

сотрудничество

общество

башкортостан

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Возможности и перспективы участия башкирского бизнеса в проектах строительства автодорог, железнодорожных и автомобильных мостовых переходов в Узбекистане обсудили на встрече заместителя Торгпреда России в республике Игоря Камынина с представителями ведущих предприятий Башкортостана. Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Узбекистане. Это, в частности, такие компании как АО "Уралмостострой", АО "Башкиравтодор", ООО "Геостройпроект".В программе бизнес-миссии — проведение встреч с руководством отраслевых ведомств Узбекистана, ведущих проектных организаций, потенциальными заказчиками, а также посещение хокимиятов Бухарской и Самаркандской областей.Башкортостан занимает 3 место среди регионов России по протяженности автомобильных магистралей и имеет значительный опыт в реализации таких проектов.

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