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https://uz.sputniknews.ru/20230523/bashkortostan-uchastiye-doroga-stroitelstvo-proyekt-uzbekistan-35243889.html
Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане
Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане
В Узбекистане пребывает делегация из числа представителей ведущих предприятий Республики Башкортостан
2023-05-23T16:03+0500
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узбекистан
россия
дороги
строительство
сотрудничество
общество
башкортостан
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Возможности и перспективы участия башкирского бизнеса в проектах строительства автодорог, железнодорожных и автомобильных мостовых переходов в Узбекистане обсудили на встрече заместителя Торгпреда России в республике Игоря Камынина с представителями ведущих предприятий Башкортостана. Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Узбекистане. Это, в частности, такие компании как АО "Уралмостострой", АО "Башкиравтодор", ООО "Геостройпроект".В программе бизнес-миссии — проведение встреч с руководством отраслевых ведомств Узбекистана, ведущих проектных организаций, потенциальными заказчиками, а также посещение хокимиятов Бухарской и Самаркандской областей.Башкортостан занимает 3 место среди регионов России по протяженности автомобильных магистралей и имеет значительный опыт в реализации таких проектов.
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узбекистан россия башкортостан сотрудничество проекты строительство автодороги железнодорожный автомобильный мостовые переходы заместитель торгпред игорь камынин
узбекистан россия башкортостан сотрудничество проекты строительство автодороги железнодорожный автомобильный мостовые переходы заместитель торгпред игорь камынин

Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане

16:03 23.05.2023 (обновлено: 16:09 23.05.2023)
© Foto : Госкомитет по автомобильным дорогам / Капитальный ремонт малой кольцевой автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото
Капитальный ремонт малой кольцевой автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Foto : Госкомитет по автомобильным дорогам /
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В Узбекистане пребывает делегация из числа представителей ведущих предприятий Республики Башкортостан.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Возможности и перспективы участия башкирского бизнеса в проектах строительства автодорог, железнодорожных и автомобильных мостовых переходов в Узбекистане обсудили на встрече заместителя Торгпреда России в республике Игоря Камынина с представителями ведущих предприятий Башкортостана. Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Узбекистане.
© Foto : Торговое представительство России в УзбекистанеЗамторгпреда России в Узбекистане провел встречу с предпринимателями Башкортостана
Замторгпреда России в Узбекистане провел встречу с предпринимателями Башкортостана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Замторгпреда России в Узбекистане провел встречу с предпринимателями Башкортостана
© Foto : Торговое представительство России в Узбекистане
Это, в частности, такие компании как АО "Уралмостострой", АО "Башкиравтодор", ООО "Геостройпроект".
В программе бизнес-миссии — проведение встреч с руководством отраслевых ведомств Узбекистана, ведущих проектных организаций, потенциальными заказчиками, а также посещение хокимиятов Бухарской и Самаркандской областей.
Башкортостан занимает 3 место среди регионов России по протяженности автомобильных магистралей и имеет значительный опыт в реализации таких проектов.
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