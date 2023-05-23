https://uz.sputniknews.ru/20230523/bashkortostan-uchastiye-doroga-stroitelstvo-proyekt-uzbekistan-35243889.html
Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане
Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане
В Узбекистане пребывает делегация из числа представителей ведущих предприятий Республики Башкортостан
2023-05-23T16:03+0500
2023-05-23T16:03+0500
2023-05-23T16:09+0500
узбекистан
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дороги
строительство
сотрудничество
общество
башкортостан
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Возможности и перспективы участия башкирского бизнеса в проектах строительства автодорог, железнодорожных и автомобильных мостовых переходов в Узбекистане обсудили на встрече заместителя Торгпреда России в республике Игоря Камынина с представителями ведущих предприятий Башкортостана. Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Узбекистане. Это, в частности, такие компании как АО "Уралмостострой", АО "Башкиравтодор", ООО "Геостройпроект".В программе бизнес-миссии — проведение встреч с руководством отраслевых ведомств Узбекистана, ведущих проектных организаций, потенциальными заказчиками, а также посещение хокимиятов Бухарской и Самаркандской областей.Башкортостан занимает 3 место среди регионов России по протяженности автомобильных магистралей и имеет значительный опыт в реализации таких проектов.
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узбекистан россия башкортостан сотрудничество проекты строительство автодороги железнодорожный автомобильный мостовые переходы заместитель торгпред игорь камынин
узбекистан россия башкортостан сотрудничество проекты строительство автодороги железнодорожный автомобильный мостовые переходы заместитель торгпред игорь камынин
Башкортостану интересны проекты дорожного строительства в Узбекистане
16:03 23.05.2023 (обновлено: 16:09 23.05.2023)
В Узбекистане пребывает делегация из числа представителей ведущих предприятий Республики Башкортостан.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Возможности и перспективы участия башкирского бизнеса в проектах строительства автодорог, железнодорожных и автомобильных мостовых переходов в Узбекистане обсудили на встрече заместителя Торгпреда России в республике Игоря Камынина с представителями ведущих предприятий Башкортостана. Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Узбекистане
.
Это, в частности, такие компании как АО "Уралмостострой", АО "Башкиравтодор", ООО "Геостройпроект".
В программе бизнес-миссии — проведение встреч с руководством отраслевых ведомств Узбекистана, ведущих проектных организаций, потенциальными заказчиками, а также посещение хокимиятов Бухарской и Самаркандской областей.
Башкортостан занимает 3 место среди регионов России по протяженности автомобильных магистралей и имеет значительный опыт в реализации таких проектов.