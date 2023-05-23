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https://uz.sputniknews.ru/20230523/prezident-singapura-vozlojila-tsvety-k-monumentu-nezavisimosti-35257324.html
Президент Сингапура возложила цветы к Монументу Независимости
Президент Сингапура возложила цветы к Монументу Независимости
Халима Якуб также встретилась в парке "Новый Узбекистан" с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.
2023-05-23T21:15+0500
2023-05-23T21:15+0500
узбекистан
сингапур
политика
президент
халима якуб
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Президент Сингапура Халима Якуб в ходе визита в Ташкент возложила цветы к Монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", сообщает УзА.В парке Халима Якуб также встретилась с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.Напомним, это первый государственный визит Халимы Якуб в Узбекистан. В программе поездки торжественная церемония встречи Халимы Якуб во дворце Куксарой, переговоры с президентом Мирзиёевым, обед в честь сингапурского лидера. Она также встретится с председателем Сената Олий Мажлиса, лидерами религиозных конфессий.Также по плану Якуб посетит узбекско-сингапурский бизнес-форум, Академию государственного управления и город Самарканд, где проведет встречу с хокимом области Эркинжоном Турдимовым.Халима Якуб прилетела в Узбекистан из Казахстана, который посещала с официальным визитом.
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узбекистан ташкент сингапур президент халима якуб возложение цветов парк новый узбекистан государственный визит политика программа визита
узбекистан ташкент сингапур президент халима якуб возложение цветов парк новый узбекистан государственный визит политика программа визита

Президент Сингапура возложила цветы к Монументу Независимости

21:15 23.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Халима Якуб также встретилась в парке "Новый Узбекистан" с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Президент Сингапура Халима Якуб в ходе визита в Ташкент возложила цветы к Монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", сообщает УзА.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Президент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В парке Халима Якуб также встретилась с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом.
Президент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Президент Сингапура Халима Якуб прибыла в Узбекистан с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, это первый государственный визит Халимы Якуб в Узбекистан. В программе поездки торжественная церемония встречи Халимы Якуб во дворце Куксарой, переговоры с президентом Мирзиёевым, обед в честь сингапурского лидера. Она также встретится с председателем Сената Олий Мажлиса, лидерами религиозных конфессий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Сингапура и Узбекистана.
Флаги Сингапура и Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Флаги Сингапура и Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также по плану Якуб посетит узбекско-сингапурский бизнес-форум, Академию государственного управления и город Самарканд, где проведет встречу с хокимом области Эркинжоном Турдимовым.
Халима Якуб прилетела в Узбекистан из Казахстана, который посещала с официальным визитом.
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