https://uz.sputniknews.ru/20230523/prezident-singapura-vozlojila-tsvety-k-monumentu-nezavisimosti-35257324.html

Президент Сингапура возложила цветы к Монументу Независимости

Президент Сингапура возложила цветы к Монументу Независимости

Халима Якуб также встретилась в парке "Новый Узбекистан" с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.

2023-05-23T21:15+0500

2023-05-23T21:15+0500

2023-05-23T21:15+0500

узбекистан

сингапур

политика

президент

халима якуб

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Президент Сингапура Халима Якуб в ходе визита в Ташкент возложила цветы к Монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", сообщает УзА.В парке Халима Якуб также встретилась с представителями национальных культурных центров, действующих в республике.Напомним, это первый государственный визит Халимы Якуб в Узбекистан. В программе поездки торжественная церемония встречи Халимы Якуб во дворце Куксарой, переговоры с президентом Мирзиёевым, обед в честь сингапурского лидера. Она также встретится с председателем Сената Олий Мажлиса, лидерами религиозных конфессий.Также по плану Якуб посетит узбекско-сингапурский бизнес-форум, Академию государственного управления и город Самарканд, где проведет встречу с хокимом области Эркинжоном Турдимовым.Халима Якуб прилетела в Узбекистан из Казахстана, который посещала с официальным визитом.

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