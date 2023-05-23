Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230523/prognoz-pogody-uzbekistan-23-maya-35220111.html
Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая
Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая
По данным Узгидромета, во вторник на большей части республики без осадков, лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.
2023-05-23T05:00+0500
2023-05-23T05:00+0500
узбекистан
погода в узбекистане
погода
прогноз погоды
дождь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_0:247:3067:1972_1920x0_80_0_0_9867c76099f4bdf7d6f6e46aece59aaf.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь потеплело. По данным Гидрометеорологической службы республики, во вторник на большей части территории страны переменная облачность, без осадков, возможно появление пыльного поземка.Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Ташкентской области, по Ферганской долине и в горных районах.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bbe32a89612ce8712a547ef985fc11c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет тепло переменная облачность пыльный поземок каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская наманганская андижанская ферганская область температура воздуха горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет тепло переменная облачность пыльный поземок каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская наманганская андижанская ферганская область температура воздуха горные районы

Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая

05:00 23.05.2023
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikЗакат над Хивой
Закат над Хивой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным Узгидромета, во вторник на большей части республики без осадков, лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь потеплело. По данным Гидрометеорологической службы республики, во вторник на большей части территории страны переменная облачность, без осадков, возможно появление пыльного поземка.
Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Ташкентской области, по Ферганской долине и в горных районах.
Температура воздуха:
Каркалапакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 27-32 градуса;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы – 20-25 градусов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0