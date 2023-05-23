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Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая

Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая

По данным Узгидромета, во вторник на большей части республики без осадков, лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.

2023-05-23T05:00+0500

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узбекистан

погода в узбекистане

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дождь

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь потеплело. По данным Гидрометеорологической службы республики, во вторник на большей части территории страны переменная облачность, без осадков, возможно появление пыльного поземка.Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Ташкентской области, по Ферганской долине и в горных районах.Температура воздуха:

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