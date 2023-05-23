https://uz.sputniknews.ru/20230523/prognoz-pogody-uzbekistan-23-maya-35220111.html
Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая
Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая
По данным Узгидромета, во вторник на большей части республики без осадков, лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.
2023-05-23T05:00+0500
2023-05-23T05:00+0500
2023-05-23T05:00+0500
узбекистан
погода в узбекистане
погода
прогноз погоды
дождь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_0:247:3067:1972_1920x0_80_0_0_9867c76099f4bdf7d6f6e46aece59aaf.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь потеплело. По данным Гидрометеорологической службы республики, во вторник на большей части территории страны переменная облачность, без осадков, возможно появление пыльного поземка.Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Ташкентской области, по Ферганской долине и в горных районах.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/1b/26562531_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bbe32a89612ce8712a547ef985fc11c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет тепло переменная облачность пыльный поземок каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская наманганская андижанская ферганская область температура воздуха горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет тепло переменная облачность пыльный поземок каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская кашкадарьинская сурхандарьинская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская наманганская андижанская ферганская область температура воздуха горные районы
Тепло и пыльно: прогноз погоды по Узбекистану на 23 мая
По данным Узгидромета, во вторник на большей части республики без осадков, лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik.
В Узбекистане вновь потеплело. По данным
Гидрометеорологической службы республики, во вторник на большей части территории страны переменная облачность, без осадков, возможно появление пыльного поземка.
Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Ташкентской области, по Ферганской долине и в горных районах.
Каркалапакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 27-32 градуса;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы – 20-25 градусов.