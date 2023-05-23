https://uz.sputniknews.ru/20230523/redkiy-vid-zarafshan-park-olenyata-foto-35224152.html

Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото

Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото

Два детеныша появились у бухарских оленей, занесенных в Красную книгу Узбекистана. 23.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-23T09:39+0500

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2023-05-23T09:39+0500

узбекистан

животные

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята, сообщает Министерство природных ресурсов. В настоящее время детеныши находятся под присмотром специалистов.Бухарский олень — один из самых редких подвидов благородного оленя, обитающий в Центральной Азии в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов. Животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.Министерство природных ресурсов ведет мониторинг мест обитания бухарских оленей и их популяции.

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