Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Два детеныша появились у бухарских оленей, занесенных в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята, сообщает Министерство природных ресурсов.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
В настоящее время детеныши находятся под присмотром специалистов.
Бухарский олень — один из самых редких подвидов благородного оленя, обитающий в Центральной Азии в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов. Животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
"Также принимаются меры по обеспечению охраны и большему размножению этого уникального вида в Нижне-Амударьинском государственном биосферном резервате и Кызылкумском государственном тугайно-песчаном заповеднике", — говорится в сообщении.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Министерство природных ресурсов ведет мониторинг мест обитания бухарских оленей и их популяции.