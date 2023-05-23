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https://uz.sputniknews.ru/20230523/redkiy-vid-zarafshan-park-olenyata-foto-35224152.html
Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото
Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото
Два детеныша появились у бухарских оленей, занесенных в Красную книгу Узбекистана. 23.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-23T09:39+0500
2023-05-23T09:39+0500
узбекистан
животные
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята, сообщает Министерство природных ресурсов. В настоящее время детеныши находятся под присмотром специалистов.Бухарский олень — один из самых редких подвидов благородного оленя, обитающий в Центральной Азии в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов. Животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.Министерство природных ресурсов ведет мониторинг мест обитания бухарских оленей и их популяции.
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узбекистан, животные
узбекистан, животные

Редкий вид: в Зарафшанском природном парке родились оленята — фото

09:39 23.05.2023
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
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Два детеныша появились у бухарских оленей, занесенных в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята, сообщает Министерство природных ресурсов.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
В настоящее время детеныши находятся под присмотром специалистов.
Бухарский олень — один из самых редких подвидов благородного оленя, обитающий в Центральной Азии в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов. Животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
"Также принимаются меры по обеспечению охраны и большему размножению этого уникального вида в Нижне-Амударьинском государственном биосферном резервате и Кызылкумском государственном тугайно-песчаном заповеднике", — говорится в сообщении.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Зарафшанском национальном природном парке родились оленята
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Министерство природных ресурсов ведет мониторинг мест обитания бухарских оленей и их популяции.
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