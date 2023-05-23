https://uz.sputniknews.ru/20230523/robaxon-maxmudova--biografiya-35220847.html
Робахон Махмудова — биография
Робахон Махмудова — биография
Робахон Махмудова – кандидат в президенты Республики Узбекистан от социал-демократической партии "Адолат".
2023-05-23T07:09+0500
2023-05-23T07:09+0500
2023-05-23T17:33+0500
биография
робахон махмудова
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Робахон Анваровна Махмудова родилась 9 ноября 1958 года в Ферганском районе Ферганской области. По национальности узбечка.В 1983 году окончила юридический факультет Ташкентского государственного университета.Карьера:Начала трудовую деятельность в 1976 году в качестве секретаря Ферганского областного суда. В 1979 — 1983 годах работала нотариусом Государственной нотариальной конторы № 1 города Ферганы.В 1983 — 1987 годах занимала должность заместителя начальника Управления юстиции Ферганской области.С 1987 по 1990 годы была инструктором партийного комитета Ферганской области, затем вернулась в Управление юстиции Ферганской области на должность первого заместителя руководителя.В 1999 году перешла на должность судьи, а с 2001 года — председателя Ферганского городского суда.В 2004 — 2008 годах являлась судьей Верховного суда Узбекистана, после чего перешла на должность председателя суда Ферганской области.С 2013 по 2017 годы преподавала в Ферганском юридическом колледже, после чего была заведующей народной приемной Ферганской области.В январе 2020 года избрана в Сенат Олий Мажлиса, где возглавила Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения.В июле 2020 года по представлению президента утверждена на должности первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан — председателя судебной коллегии по административным делам, где и работает до нынешнего времени.В 2020 году награждена орденом "Фидокорона хизматлари учун". Судья первой квалификационной категории, опытный специалист по уголовному и административному праву.Замужем, мать двоих детей.
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робахон анваровна махмудова кандидат в президенты партия адолат первый заместитель председателя верховного суда
робахон анваровна махмудова кандидат в президенты партия адолат первый заместитель председателя верховного суда
Робахон Махмудова — биография
07:09 23.05.2023 (обновлено: 17:33 23.05.2023)
Робахон Махмудова — кандидат в президенты Республики Узбекистан от социал-демократической партии "Адолат".
Робахон Анваровна Махмудова родилась 9 ноября 1958 года в Ферганском районе Ферганской области. По национальности узбечка.
В 1983 году окончила юридический факультет Ташкентского государственного университета.
Карьера:
Начала трудовую деятельность в 1976 году в качестве секретаря Ферганского областного суда. В 1979 — 1983 годах работала нотариусом Государственной нотариальной конторы № 1 города Ферганы.
В 1983 — 1987 годах занимала должность заместителя начальника Управления юстиции Ферганской области.
С 1987 по 1990 годы была инструктором партийного комитета Ферганской области, затем вернулась в Управление юстиции Ферганской области на должность первого заместителя руководителя.
В 1999 году перешла на должность судьи, а с 2001 года — председателя Ферганского городского суда.
В 2004 — 2008 годах являлась судьей Верховного суда Узбекистана, после чего перешла на должность председателя суда Ферганской области.
С 2013 по 2017 годы преподавала в Ферганском юридическом колледже, после чего была заведующей народной приемной Ферганской области.
В январе 2020 года избрана в Сенат Олий Мажлиса, где возглавила Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения.
В июле 2020 года по представлению президента утверждена на должности первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан — председателя судебной коллегии по административным делам, где и работает до нынешнего времени.
В 2020 году награждена орденом "Фидокорона хизматлари учун". Судья первой квалификационной категории, опытный специалист по уголовному и административному праву.
Замужем, мать двоих детей.