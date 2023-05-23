Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230523/rossiya-migrant-zarplata-sergey-mironov-35231803.html
В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны
В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны
Миронов предложил повысить мигрантам зарплаты до уровня граждан.
2023-05-23T11:48+0500
2023-05-23T12:43+0500
узбекистанцы в россии
миграция
россия
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23815265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a220eba37d05f8bc44dc964920934e47.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем гражданам России, передает РИА Новости.Миронов указал, что нужно делать с нарушителями данной инициативы — штрафовать, а взыскания направлять на "улучшение жизни многодетных семей".Кроме того, необходимо создать фонд для поддержки многодетных семей и увеличения рождаемости в стране. Источником финансирования этого фонда может стать, в том числе, дополнительный налог для работодателей, использующих труд мигрантов. Размер налога можно установить в 2% от доходов нанятых иностранцев.Также политик затронул тему денежных переводов из России в другие страны. По его мнению, такие переводы "способствуют ослаблению экономического потенциала России", поэтому на них нужно ввести комиссию в размере 1%.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23815265_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_749c26c8da65fcb956b7ea4b0a291041.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
миграция россия узбекистанцы в россии политика сергей миронов трудовая миграция
миграция россия узбекистанцы в россии политика сергей миронов трудовая миграция

В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны

11:48 23.05.2023 (обновлено: 12:43 23.05.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Трудовым мигрантам в России предложили повысить размер заработной платы до уровня граждан.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем гражданам России, передает РИА Новости.

"Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации", — написано в документе, направленном премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Миронов указал, что нужно делать с нарушителями данной инициативы — штрафовать, а взыскания направлять на "улучшение жизни многодетных семей".
Кроме того, необходимо создать фонд для поддержки многодетных семей и увеличения рождаемости в стране. Источником финансирования этого фонда может стать, в том числе, дополнительный налог для работодателей, использующих труд мигрантов. Размер налога можно установить в 2% от доходов нанятых иностранцев.
Также политик затронул тему денежных переводов из России в другие страны. По его мнению, такие переводы "способствуют ослаблению экономического потенциала России", поэтому на них нужно ввести комиссию в размере 1%.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0