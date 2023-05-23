https://uz.sputniknews.ru/20230523/rossiya-migrant-zarplata-sergey-mironov-35231803.html
В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны
В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны
Миронов предложил повысить мигрантам зарплаты до уровня граждан.
2023-05-23T11:48+0500
2023-05-23T11:48+0500
2023-05-23T12:43+0500
узбекистанцы в россии
миграция
россия
сергей миронов
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем гражданам России, передает РИА Новости.Миронов указал, что нужно делать с нарушителями данной инициативы — штрафовать, а взыскания направлять на "улучшение жизни многодетных семей".Кроме того, необходимо создать фонд для поддержки многодетных семей и увеличения рождаемости в стране. Источником финансирования этого фонда может стать, в том числе, дополнительный налог для работодателей, использующих труд мигрантов. Размер налога можно установить в 2% от доходов нанятых иностранцев.Также политик затронул тему денежных переводов из России в другие страны. По его мнению, такие переводы "способствуют ослаблению экономического потенциала России", поэтому на них нужно ввести комиссию в размере 1%.
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миграция россия узбекистанцы в россии политика сергей миронов трудовая миграция
миграция россия узбекистанцы в россии политика сергей миронов трудовая миграция
В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны
11:48 23.05.2023 (обновлено: 12:43 23.05.2023)
Трудовым мигрантам в России предложили повысить размер заработной платы до уровня граждан.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем гражданам России, передает РИА Новости
.
"Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации", — написано в документе, направленном премьер-министру страны Михаилу Мишустину.
Миронов указал, что нужно делать с нарушителями данной инициативы — штрафовать, а взыскания направлять на "улучшение жизни многодетных семей".
Кроме того, необходимо создать фонд для поддержки многодетных семей и увеличения рождаемости в стране. Источником финансирования этого фонда может стать, в том числе, дополнительный налог для работодателей, использующих труд мигрантов. Размер налога можно установить в 2% от доходов нанятых иностранцев.
Также политик затронул тему денежных переводов из России в другие страны. По его мнению, такие переводы "способствуют ослаблению экономического потенциала России", поэтому на них нужно ввести комиссию в размере 1%.