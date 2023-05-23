https://uz.sputniknews.ru/20230523/rossiya-migrant-zarplata-sergey-mironov-35231803.html

В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны

В России предложили платить мигрантам не меньше, чем гражданам страны

Миронов предложил повысить мигрантам зарплаты до уровня граждан.

2023-05-23T11:48+0500

2023-05-23T11:48+0500

2023-05-23T12:43+0500

узбекистанцы в россии

миграция

россия

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23815265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a220eba37d05f8bc44dc964920934e47.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем гражданам России, передает РИА Новости.Миронов указал, что нужно делать с нарушителями данной инициативы — штрафовать, а взыскания направлять на "улучшение жизни многодетных семей".Кроме того, необходимо создать фонд для поддержки многодетных семей и увеличения рождаемости в стране. Источником финансирования этого фонда может стать, в том числе, дополнительный налог для работодателей, использующих труд мигрантов. Размер налога можно установить в 2% от доходов нанятых иностранцев.Также политик затронул тему денежных переводов из России в другие страны. По его мнению, такие переводы "способствуют ослаблению экономического потенциала России", поэтому на них нужно ввести комиссию в размере 1%.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

миграция россия узбекистанцы в россии политика сергей миронов трудовая миграция