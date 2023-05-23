https://uz.sputniknews.ru/20230523/shavkat-mirziyoyev-biografiya-35196943.html

Шавкат Мирзиёев — биография

Шавкат Мирзиёев — биография

Шавкат Мирзиёев, кандидат в президенты Узбекистана. С 2016 года является действующим главой государства.

2023-05-23T17:10+0500

2023-05-23T17:10+0500

2023-05-23T17:35+0500

узбекистан

биография

биография

шавкат мирзиёев

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Шавкат Миромонович Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области Узбекистана в семье врача-фтизиатра.Высшее образование получил в Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства (с 2004 года — Ташкентский институт ирригации и мелиорации).В 1981-м после получения диплома остался работать в родном институте и прошел путь от младшего научного сотрудника до проректора по учебной работе.Политическая карьераПолитическую карьеру Шавкат Мирзиёев начал в 1990 году: его избрали депутатом Верховного Совета УзССР. В Совете возглавлял мандатную комиссию.В 1992-м по распоряжению президента Узбекистана Ислама Каримова назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. На этой должности Мирзиёев проработал 4 года до назначения хокимом родной Джизакской области.В 2001-м был назначен хокимом Самаркандской области, но на этом посту пробыл недолго и перешел в правительство. В декабре 2003 года Шавката Мирзиёева назначили премьер-министром страны.В 2004-м он вошел в политсовет Либерально-демократической партии. На первых своих парламентских выборах в 2005 году УзЛиДеп набрала треть голосов и получила 41 место в Олий Мажлисе.К обязанностям премьер-министра в 2005-м добавилось кураторство над агропромышленным комплексом Узбекистана.Третьего сентября 2017 года Шавкат Мирзиёев стал главой комиссии по организации похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова.Восьмого сентября временно исполняющий обязанности президента спикер Сената Нигматилла Юлдашев взял самоотвод и его место занял Шавкат Мирзиёев.На досрочных президентских выборах 4 декабря 2016 года Шавкат Мирзиёев набрал 88,6% голосов избирателей и стал президентом страны.В ходе первого президентского срока Шавкат Мирзиёев начал широкомасштабные реформы практически во всех сферах жизни страны.В октябре 2021-го в ходе президентских выборов Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей и был избран на второй срок.Женат, имеет двух дочерей и одного сына. Супруга Зироатхон Мирзиёева по образованию инженер-экономист.

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