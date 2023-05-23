https://uz.sputniknews.ru/20230523/sobytie-goda-v-eaes-v-moskve-proydet-ii-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-35246877.html

Событие года в ЕАЭС: в Москве пройдет II Евразийский экономический форум

Событие года в ЕАЭС: в Москве пройдет II Евразийский экономический форум

Целью форума станет совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве

2023-05-23T17:06+0500

2023-05-23T17:06+0500

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россия

экономика

еаэс

форум

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. 24-25 мая в столице России состоится II Евразийский экономический форум ЕЭФ-2023, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире".В рамках форума пройдет 35 деловых сессий, разделенных на семь тематических направлений: "Человеческий капитал", "Технологии и кооперация", "ЕАЭС в меняющемся мире", "Евразийская сопряженность", "Внутренний рынок ЕАЭС, таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки", "Стратегический блок" и блок Делового совета ЕАЭС.Темы, которые запланированы к обсуждению в рамках мероприятия, включают в себя развитие взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС, будущую "Стратегию ЕАЭС-2030+" и другие.Центральным и ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием глав государств стран-участниц ЕАЭС.В форуме примут участие более 2,5 тыс. представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций и СМИ.Помимо представителей из стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России), ожидается участие спикеров из Узбекистана, Китая, ЮАР, Никарагуа, Венесуэлы, Индонезии, а также представителей ООН, ВОЗ и Международной организации по миграции.Евразийский экономический форум — ежегодное деловое мероприятие ЕАЭС в экономической сфере, которое поочередно проводится в стране-участнице Союза, председательствующей в его органах (Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и Совет ЕЭК). В минувшем году форум прошел в столице Кыргызстана — Бишкеке.Sputnik выступает информационным партнером ЕЭФ-2023.

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