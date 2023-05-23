https://uz.sputniknews.ru/20230523/spisok-zapreschennyh-organizatsiy-uzbekistan-35248641.html
Какие организации запрещены в Узбекистане
Какие организации запрещены в Узбекистане
В соответствии с законодательством Узбекистана, решение о признании организации экстремистской и ее запрете выносит суд. Список запрещенных организаций в настоящее время включает в себя 22 наименования.
2023-05-23T18:34+0500
2023-05-23T18:34+0500
2023-05-23T18:34+0500
узбекистан
общество
борьба с терроризмом
борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане
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В соответствии с законом Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года "О противодействии экстремизму", правом признать ту или иную организацию экстремистской обладает суд. По законодательству, Генеральный прокурор подает в Верховный суд республики заявление о признании какой-либо организации экстремистской, и суд уже выносит решение о запрете деятельности организации на территории республики.Список организаций, в настоящее время признанных Верховным судом экстремистскими и запрещенных на территории Узбекистана:Для сведения, согласно статье 2442 Уголовного кодекса Узбекистана, создание религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организаций, руководство ими, участие в них наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.Если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия или совершены с участием несовершеннолетнего, они наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.Если человек добровольно сообщает о существовании запрещенных организаций и способствует раскрытию преступления, он освобождается от ответственности за преступление, предусмотренное частью первой этой статьи.
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узбекистан верховный суд запрещенные организации экстремистские список запрещенных экстремистских террористических организаций
узбекистан верховный суд запрещенные организации экстремистские список запрещенных экстремистских террористических организаций
Какие организации запрещены в Узбекистане
В соответствии с законодательством Узбекистана, решение о признании организации экстремистской и ее запрете выносит суд. Список запрещенных организаций в настоящее время включает в себя 22 наименования.
В соответствии с законом Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года "О противодействии экстремизму", правом признать ту или иную организацию экстремистской обладает суд.
По законодательству, Генеральный прокурор подает в Верховный суд республики заявление о признании какой-либо организации экстремистской, и суд уже выносит решение о запрете деятельности организации на территории республики.
Список организаций, в настоящее время признанных Верховным судом экстремистскими и запрещенных
на территории Узбекистана:
2.
"Исламское движение Туркестана"
3.
"Группа исламский джихад"
4.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
7.
"Всемирный фонд Джихада"
9.
"Жамияти исломи Таблиг"
10.
"Джамаат-е-Ислами-и-Пакистан"
11.
"Организация Освобождения Восточного Туркестана"
12.
"Исламское Движение Восточного Туркестана"
14.
"Группировка Абу-Саиф"
15.
"Джамиат-е-Улема-и-Ислам"
16.
"Исламское государство"
18.
"Катибатуль Имам аль-Бухарий"
19.
"Джамоат-е Ансаруллох"
Для сведения, согласно статье 2442 Уголовного кодекса Узбекистана, создание религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организаций, руководство ими, участие в них наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.
Если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия или совершены с участием несовершеннолетнего, они наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
Если человек добровольно сообщает о существовании запрещенных организаций и способствует раскрытию преступления, он освобождается от ответственности за преступление, предусмотренное частью первой этой статьи.