https://uz.sputniknews.ru/20230523/starsheklassniki-v-uzbekistane-smogut-vybirat-predmety-po-interesu-35219988.html

Старшеклассники в Узбекистане смогут выбирать предметы по интересу

Старшеклассники в Узбекистане смогут выбирать предметы по интересу

С 1 сентября учащиеся 10-11 классов средних школ будут выбирать предметы, которые хотят изучать. Республика начнет поэтапный переход на новые образовательные программы.

2023-05-23T08:30+0500

2023-05-23T08:30+0500

2023-05-23T09:35+0500

узбекистан

общество

образование

школа

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. С 1 сентября учащиеся 10-11 классов смогут выбирать предметы для изучения. Такое право дает им государственная программа по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы.В соответствии с документом в старших классах начнут внедрять программы обучения, соответствующие интересам и способностям школьников.Учащиеся выпускных классов смогут выбирать из 14 предложенных предметов 8 обязательных и 2 факультативных предмета по направлениям: химия-биология, математика, физика, история-право, родной язык и литература, иностранный язык.Также с нового учебного года общеобразовательные учреждения республики начнут поэтапный переход на новые учебные программы.Напомним, 2023 год в Узбекистане объявлен "Годом заботы о человеке и качественного образования". В республике началась реформа системы образования. Так на законодательном уровне закрепляется защита чести и достоинства учителей, наказание за препятствование работе педагогов. Преподавателям увеличили зарплаты и выплаты. В республике разрабатываются новые учебные программы и учебные пособия.

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