https://uz.sputniknews.ru/20230523/ulugbek-inoyatov--biografiya-35221028.html
Улугбек Иноятов — биография
Улугбек Иноятов — биография
Улугбек Иноятов – кандидат в президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана.
2023-05-23T10:10+0500
2023-05-23T10:10+0500
2023-05-23T17:34+0500
биография
узбекистан
улугбек иноятов
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Улугбек Ильясович Иноятов родился 6 августа 1962 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский политехнический институт и Ташкентский финансовый институт. Инженер-экономист, доктор педагогических наук, профессор.Карьера:Трудовую деятельность начал в 1985 году в качестве преподавателя Ташкентского политехнического института. В 1993 — 1999 годах работал на должностях заместителя декана и декана Ташкентского архитектурно-строительного института, затем был директором Ташкентского финансово-экономического колледжа. С 2011 года занимал пост ректора Ташкентского государственного педагогического университетаС 2013 по 2018 годы занимал должность министра народного образования, после чего стал ректором Наманганского государственного университета.В 2019 году стал председателем центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, а с 2020 года — заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.Иноятов является автором более 100 научных работ. Участвовал в разработке мер, направленных на повышение качества образования и применение передового опыта зарубежных стран в области подготовки молодежи к высокотехнологичным профессиям.В 2006 году награжден медалью "Шуҳрат".Иноятов женат, имеет двоих детей.
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узбекистан выборы президента 2023 кандидат улугбек иноятов преподаватель заместитель спикера законодательной палаты олий мажлиса
узбекистан выборы президента 2023 кандидат улугбек иноятов преподаватель заместитель спикера законодательной палаты олий мажлиса
Улугбек Иноятов — биография
10:10 23.05.2023 (обновлено: 17:34 23.05.2023)
Улугбек Иноятов — кандидат в президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана.
Улугбек Ильясович Иноятов родился 6 августа 1962 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский политехнический институт и Ташкентский финансовый институт. Инженер-экономист, доктор педагогических наук, профессор.
Карьера:
Трудовую деятельность начал в 1985 году в качестве преподавателя Ташкентского политехнического института. В 1993 — 1999 годах работал на должностях заместителя декана и декана Ташкентского архитектурно-строительного института, затем был директором Ташкентского финансово-экономического колледжа. С 2011 года занимал пост ректора Ташкентского государственного педагогического университета
С 2013 по 2018 годы занимал должность министра народного образования, после чего стал ректором Наманганского государственного университета.
В 2019 году стал председателем центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, а с 2020 года — заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Иноятов является автором более 100 научных работ. Участвовал в разработке мер, направленных на повышение качества образования и применение передового опыта зарубежных стран в области подготовки молодежи к высокотехнологичным профессиям.
В 2006 году награжден медалью "Шуҳрат".
Иноятов женат, имеет двоих детей.