https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-turnir-sambo-foto-35238244.html

В Узбекистане определили лучших юных самбистов страны — фото

В Узбекистане определили лучших юных самбистов страны — фото

Спортсмены 2007-2008 годов рождения участвовали в турнире.

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спорт

самбо

узбекистан

юниоры

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бекабаде c 19 по 21 мая проходило первенство Узбекистана по самбо среди юниоров, передает министерство молодежной политики и спорта.За победу в турнире боролись около 450 спортсменов 2007-2008 годов рождения, представляющие разные регионы республики.Всего соревнования проходили в 18 весовых категориях — по 9 среди юношей и девушек. По окончании чемпионата победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные подарки.Ранее восьмилетний узбекистанец стал победителем международного турнира по карате в ОАЭ.

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