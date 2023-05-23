https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-turnir-sambo-foto-35238244.html
В Узбекистане определили лучших юных самбистов страны — фото
В Узбекистане определили лучших юных самбистов страны — фото
Спортсмены 2007-2008 годов рождения участвовали в турнире.
2023-05-23T14:16+0500
2023-05-23T14:16+0500
2023-05-23T14:27+0500
спорт
самбо
узбекистан
юниоры
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бекабаде c 19 по 21 мая проходило первенство Узбекистана по самбо среди юниоров, передает министерство молодежной политики и спорта.За победу в турнире боролись около 450 спортсменов 2007-2008 годов рождения, представляющие разные регионы республики.Всего соревнования проходили в 18 весовых категориях — по 9 среди юношей и девушек. По окончании чемпионата победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные подарки.Ранее восьмилетний узбекистанец стал победителем международного турнира по карате в ОАЭ.
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спорт узбекистан самбо турнир первенство узбекистана юниоры фото
спорт узбекистан самбо турнир первенство узбекистана юниоры фото
В Узбекистане определили лучших юных самбистов страны — фото
14:16 23.05.2023 (обновлено: 14:27 23.05.2023)
Турнир проходил среди спортсменов 2007-2008 годов рождения. Победителям вручили награды.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В Бекабаде c 19 по 21 мая проходило первенство Узбекистана по самбо среди юниоров, передает
министерство молодежной политики и спорта.
За победу в турнире боролись около 450 спортсменов 2007-2008 годов рождения, представляющие разные регионы республики.
Всего соревнования проходили в 18 весовых категориях — по 9 среди юношей и девушек. По окончании чемпионата победителям и призерам вручили медали, дипломы и памятные подарки.
Ранее восьмилетний узбекистанец стал
победителем международного турнира по карате в ОАЭ.