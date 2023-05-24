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https://uz.sputniknews.ru/20230524/35300664.html
6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике
6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике
В Мексике проснулся второй вулкан Попокатепетль
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фото
природа
мексика
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фото природа мексика вулкан
фото природа мексика вулкан

6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике

21:03 24.05.2023
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НовостиTelegram
В Мексике проснулся второй по величине вулкан Попокатепетль. Он находится недалеко от столицы страны Мехико. В последние несколько дней вулкан активизировался. Власти даже рекомендовали местным жителям сократить пребывание на улице.
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

Вулкан выбрасывает раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы на большую высоту.

Вулкан выбрасывает раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы на большую высоту. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

Вулкан выбрасывает раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы на большую высоту.

© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

В штате Пуэбла отменили школьные занятия.

В штате Пуэбла отменили школьные занятия. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

В штате Пуэбла отменили школьные занятия.

© AP Photo / Marco Ugarte

Пока местных жителей не эвакуируют.

Пока местных жителей не эвакуируют. - Sputnik Узбекистан
3/6
© AP Photo / Marco Ugarte

Пока местных жителей не эвакуируют.

© AP Photo / Marco Ugarte

Близлежащие города засыпало слоем пепла.

Близлежащие города засыпало слоем пепла. - Sputnik Узбекистан
4/6
© AP Photo / Marco Ugarte

Близлежащие города засыпало слоем пепла.

© AFP 2023 / Osvaldo Cantero

Этот вулкан - второй по величине и самый активный вулкан страны.

Этот вулкан - второй по величине и самый активный вулкан страны. - Sputnik Узбекистан
5/6
© AFP 2023 / Osvaldo Cantero

Этот вулкан - второй по величине и самый активный вулкан страны.

© AP Photo / Marco Ugarte

Его название переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".

Его название переводится с языка ацтеков как &quot;дымящаяся гора&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/6
© AP Photo / Marco Ugarte

Его название переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".

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