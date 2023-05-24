https://uz.sputniknews.ru/20230524/35300664.html
6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике
6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике
В Мексике проснулся второй вулкан Попокатепетль
2023-05-24T21:03+0500
2023-05-24T21:03+0500
2023-05-24T21:03+0500
фото
природа
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35300833_0:283:3073:2011_1920x0_80_0_0_a60a1cfa5b652bf6df631ae060045ada.jpg
мексика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35300833_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89c0b18531f096e96d3ab045d09d9bad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото природа мексика вулкан
фото природа мексика вулкан
6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике
В Мексике проснулся второй по величине вулкан Попокатепетль. Он находится недалеко от столицы страны Мехико. В последние несколько дней вулкан активизировался. Власти даже рекомендовали местным жителям сократить пребывание на улице.
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani
Вулкан выбрасывает раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы на большую высоту.
Вулкан выбрасывает раскаленные фрагменты, а также пепел, пар и газы на большую высоту.
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani
В штате Пуэбла отменили школьные занятия.
В штате Пуэбла отменили школьные занятия.
© AP Photo / Marco Ugarte
Пока местных жителей не эвакуируют.
Пока местных жителей не эвакуируют.
© AP Photo / Marco Ugarte
Близлежащие города засыпало слоем пепла.
Близлежащие города засыпало слоем пепла.
© AFP 2023 / Osvaldo Cantero
Этот вулкан - второй по величине и самый активный вулкан страны.
Этот вулкан - второй по величине и самый активный вулкан страны.
© AP Photo / Marco Ugarte
Его название переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".
Его название переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора".