6 самых зрелищных кадра извержения вулкана в Мексике

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В Мексике проснулся второй по величине вулкан Попокатепетль. Он находится недалеко от столицы страны Мехико. В последние несколько дней вулкан активизировался. Власти даже рекомендовали местным жителям сократить пребывание на улице.