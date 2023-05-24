https://uz.sputniknews.ru/20230524/izbiratelnyy-uchastok-vybory-prezident-uzbekistan-spisok-strana-35286599.html

Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран

Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран

В день президентских выборов граждане Узбекистана смогут проголосовать в 39 странах

2023-05-24T17:04+0500

2023-05-24T17:04+0500

2023-05-24T17:22+0500

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Избирательные участки по выборам президента для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, будут открыты в 39 странах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров. Избирательные участки будут созданы в следующих странах:Эти участки будут присоединены к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу.Граждане Узбекистана за рубежом смогут проголосовать на 56 избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах страны.Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.

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