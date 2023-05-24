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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230524/izbiratelnyy-uchastok-vybory-prezident-uzbekistan-spisok-strana-35286599.html
Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран
Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран
В день президентских выборов граждане Узбекистана смогут проголосовать в 39 странах
2023-05-24T17:04+0500
2023-05-24T17:22+0500
узбекистан
выборы президента узбекистана — 2023
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выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Избирательные участки по выборам президента для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, будут открыты в 39 странах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров. Избирательные участки будут созданы в следующих странах:Эти участки будут присоединены к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу.Граждане Узбекистана за рубежом смогут проголосовать на 56 избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах страны.Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
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узбекистан президент выборы голосование за рубежом избирательный участок страны австрия афганистан беларусь бельгия великобритания венгрия индонезия израиль испания италия кувейт латвия малайзия египет азербайджан пакистан польша сингапур тайланд таджикистан туркменистан украина оман франция индия швейцария швеция иран япония соединенные штаты америки объединенные арабские эмираты германия южная корея кыргызстан саудовская аравия турция казахстан китай российская федерация
узбекистан президент выборы голосование за рубежом избирательный участок страны австрия афганистан беларусь бельгия великобритания венгрия индонезия израиль испания италия кувейт латвия малайзия египет азербайджан пакистан польша сингапур тайланд таджикистан туркменистан украина оман франция индия швейцария швеция иран япония соединенные штаты америки объединенные арабские эмираты германия южная корея кыргызстан саудовская аравия турция казахстан китай российская федерация

Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран

17:04 24.05.2023 (обновлено: 17:22 24.05.2023)
© Посольство УзбекистанаПосольство Узбекистана в Москве. Архивное фото
Посольство Узбекистана в Москве. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Посольство Узбекистана
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В день президентских выборов узбекистанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 39 странах.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Избирательные участки по выборам президента для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, будут открыты в 39 странах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.
Избирательные участки будут созданы в следующих странах:
Австрия, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Индонезия, Израиль, Испания, Италия, Кувейт, Латвия, Малайзия, Египет, Азербайджан, Пакистан, Польша, Сингапур, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Оман, Франция, Индия, Швейцария, Швеция, Иран и Япония — по 1 участку;
Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Южная Корея, Кыргызстан, Саудовская Аравия и Турция — по 2 участка;
Казахстан и Китай — по 3 участка;
Российская Федерация — 7 участков.
Эти участки будут присоединены к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу.
Граждане Узбекистана за рубежом смогут проголосовать на 56 избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах страны.
Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.
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