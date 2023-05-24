Где откроют участки по выборам президента Узбекистана — список стран
17:04 24.05.2023 (обновлено: 17:22 24.05.2023)
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© Посольство Узбекистана
В день президентских выборов узбекистанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 39 странах.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Избирательные участки по выборам президента для граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, будут открыты в 39 странах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.
Избирательные участки будут созданы в следующих странах:
Австрия, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Индонезия, Израиль, Испания, Италия, Кувейт, Латвия, Малайзия, Египет, Азербайджан, Пакистан, Польша, Сингапур, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Оман, Франция, Индия, Швейцария, Швеция, Иран и Япония — по 1 участку;
Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Южная Корея, Кыргызстан, Саудовская Аравия и Турция — по 2 участка;
Казахстан и Китай — по 3 участка;
Российская Федерация — 7 участков.
Эти участки будут присоединены к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу.
Граждане Узбекистана за рубежом смогут проголосовать на 56 избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах страны.
Напомним, указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы назначены на 9 июля 2023 года. Согласно новой конституции, теперь президент будет избираться на 7 лет. До этого срок его полномочий составлял 5 лет.