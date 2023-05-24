https://uz.sputniknews.ru/20230524/medvedchuk-zelenskiy-mirnyy-plan-ukraina-35303789.html

Медведчук: план Зеленского по Украине не является мирным

Медведчук: план Зеленского по Украине не является мирным

Медведчук о плане Зеленского по Украине.

2023-05-24T22:57+0500

2023-05-24T22:57+0500

2023-05-24T22:58+0500

спецоперация россии по защите донбасса

виктор медведчук

политика

в мире

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план по Украине – не является мирным, заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости. Любой антикризисный план должен иметь анализ причин кризиса, цели и средства выхода из него, а также этапы реализации. Но в плане Зеленского ничего из этого нет.По словам Медведчука, в плане можно выделить три основных положения: вывод российских войск, наказание Москвы и построение нового мирового порядка и системы безопасности.Также Зеленский не упомянул причины конфликта – приход НАТО к границам России, политика неонацизма на Украине, ущемление прав русскоязычного населения страны, зачистка оппозиции и пророссийски настроенных граждан.Пока западные страны продолжают снабжать Украину вооружением, ни о каком мирном плане не может идти речи.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

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