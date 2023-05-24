https://uz.sputniknews.ru/20230524/oblachnost-sinoptiki-pogoda-tashkent-24-maya-35246693.html
Небольшая облачность: погода на 24 мая в Ташкенте
Небольшая облачность: погода на 24 мая в Ташкенте
Синоптики рассказали, какая погода ждет ташкентцев в среду
2023-05-24T07:30+0500
2023-05-24T07:30+0500
2023-05-24T07:30+0500
погода
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с.Температура ночью составит 15-17° тепла, днем — 27-29° тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз облачность без осадков ветер 24 май среда
узбекистан ташкент погода прогноз облачность без осадков ветер 24 май среда
Небольшая облачность: погода на 24 мая в Ташкенте
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с.
Температура ночью составит 15-17° тепла, днем — 27-29° тепла.