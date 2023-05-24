В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати Сход селя в Касансайском районе
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати
Экстренную гидрометеорологическую информацию на 24 — 26 мая распространил Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями 24 — 26 мая текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.
Перечень районов:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, города Ангрен и Алмалык.
Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.