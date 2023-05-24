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https://uz.sputniknews.ru/20230524/regiony-uzbekistana-opasnost-seli-pavodki24-26-may-uzgidromet-soobscheniye-35266456.html
В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно
В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно
Экстренную гидрометеорологическую информацию на 24-26 мая распространил Узгидромет.
2023-05-24T10:24+0500
2023-05-24T10:24+0500
узбекистан
узгидромет
погода в узбекистане
паводки
общество
горы
дождь
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями 24 — 26 мая текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.Перечень районов:Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.
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узбекистан узгидромет погода в узбекистане паводки горы общество дождь
узбекистан узгидромет погода в узбекистане паводки горы общество дождь

В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно

10:24 24.05.2023
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати Сход селя в Касансайском районе
 Сход селя в Касансайском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Фото: Наманган вилояти ФВБ ахборот хизмати
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Экстренную гидрометеорологическую информацию на 24 — 26 мая распространил Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями 24 — 26 мая текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.
Перечень районов:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, города Ангрен и Алмалык.
Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.
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