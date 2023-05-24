https://uz.sputniknews.ru/20230524/regiony-uzbekistana-opasnost-seli-pavodki24-26-may-uzgidromet-soobscheniye-35266456.html

В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно

В девяти регионах Узбекистана будет селеопасно

Экстренную гидрометеорологическую информацию на 24-26 мая распространил Узгидромет.

2023-05-24T10:24+0500

2023-05-24T10:24+0500

2023-05-24T10:24+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями 24 — 26 мая текущего года в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.Перечень районов:Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

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