Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме – главное
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Президент России выступил с речью на заседании Евразийского экономического форума.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Второго Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.
По словам российского лидера, на международной политической арене происходят фундаментальные перемены – многие государства берут курс на укрепление своей независимости во внутренней и внешней политике.
При этом существует ряд стран, выступающих за однополярность – они вредят мировой экономике и "стреляют себе в ногу".
"Все, хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", - сказал Путин.
Также кардинальные изменения сейчас происходят в сфере международных финансов. По мнению президента, устойчивость мировой финансовой системы будет зависеть от децентрализацции, которая ослабит влияние политики на экономику.
"Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", — отметил он.
Кроме того, Путин упомянул прогнозы иностранных экспертов, которые предрекали странам ЕАЭС пессимистичный сценарий.
"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет", — подчеркнул президент России.
Напомним, с 24 по 25 мая в Москве проходит Евразийский экономический форум.