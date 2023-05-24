Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме – главное

"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет", — подчеркнул президент России.