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https://uz.sputniknews.ru/20230524/rossiya-putin-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-glavnoe-35303553.html
Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме – главное
Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме – главное
Президент России выступил с речью на Евразийском форуме.
2023-05-24T22:32+0500
2023-05-24T22:32+0500
политика
в мире
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Второго Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.По словам российского лидера, на международной политической арене происходят фундаментальные перемены – многие государства берут курс на укрепление своей независимости во внутренней и внешней политике.При этом существует ряд стран, выступающих за однополярность – они вредят мировой экономике и "стреляют себе в ногу".Также кардинальные изменения сейчас происходят в сфере международных финансов. По мнению президента, устойчивость мировой финансовой системы будет зависеть от децентрализацции, которая ослабит влияние политики на экономику.Кроме того, Путин упомянул прогнозы иностранных экспертов, которые предрекали странам ЕАЭС пессимистичный сценарий.Напомним, с 24 по 25 мая в Москве проходит Евразийский экономический форум.
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политика в мире владимир путин россия евразийский экономический форум
политика в мире владимир путин россия евразийский экономический форум

Выступление Путина на Евразийском экономическом форуме – главное

22:32 24.05.2023
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Президент России выступил с речью на заседании Евразийского экономического форума.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Второго Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.
По словам российского лидера, на международной политической арене происходят фундаментальные перемены – многие государства берут курс на укрепление своей независимости во внутренней и внешней политике.
При этом существует ряд стран, выступающих за однополярность – они вредят мировой экономике и "стреляют себе в ногу".
"Все, хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет по сути себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", - сказал Путин.
Также кардинальные изменения сейчас происходят в сфере международных финансов. По мнению президента, устойчивость мировой финансовой системы будет зависеть от децентрализацции, которая ослабит влияние политики на экономику.
"Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной", — отметил он.
Кроме того, Путин упомянул прогнозы иностранных экспертов, которые предрекали странам ЕАЭС пессимистичный сценарий.
"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты там — так скажем, как у нас в народе говорят, за бугром, — предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло и уже явно не произойдет", — подчеркнул президент России.
Напомним, с 24 по 25 мая в Москве проходит Евразийский экономический форум.
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