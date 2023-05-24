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ЦИК: известно число избирательных участков по выборам президента Узбекистана за рубежом

ЦИК: известно число избирательных участков по выборам президента Узбекистана за рубежом

Соответствующее постановление приняли на очередном заседании Центральной избирательной комиссии. 24.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-24T15:14+0500

2023-05-24T15:14+0500

2023-05-24T15:33+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли постановление о создании 56 избирательных участков при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в зарубежных странах, а также прикреплении их к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.Также приняли постановление о формировании экспертных групп по проверке правильности составления подписных листов, представленных политическими партиями.Всего в состав экспертных групп вошли 36 криминалистов, экспертов-почерковедов, а также представители высших учебных заведений, негосударственных некоммерческих организаций, сходов граждан махаллей. В проверке подписных листов также принимают участие уполномоченные представители политических партий.Правильность представленных политическими партиями подписных листов проверяет Центральная избирательная комиссия в четырехдневный срок.

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узбекистан, выборы, президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, заседание