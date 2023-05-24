https://uz.sputniknews.ru/20230524/tashkent-stroitelstvo-novogo-aeroporta-uzbekistan-airports-35298024.html

В Ташкенте появится новый аэропорт

В Ташкенте появится новый аэропорт

Строительством аэропорта займутся Uzbekistan Airports и Changi Airports.

2023-05-24T19:27+0500

2023-05-24T19:27+0500

2023-05-24T19:41+0500

общество

ташкент

аэропорт ташкента

uzbekistan airports

changi airports

рано джураева

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Uzbekistan Airports рассматривает вопрос о строительстве нового аэропорта в Ташкенте, заявила председатель правления компании Рано Джураева.Сингапурские специалисты помогут в разработке технико-экономического обоснования проекта, а также проведут консультации по оптимизации работы существующего аэропорта.Также она добавила, что в данный момент аэропорту сложно справляться с растущим пассажиропотоком – в терминалах не хватает места для людей, а на стоянках аэродромов – для самолетов.Напомним, в 2022 году пассажиропоток столичного аэропорта составил 5 млн человек. Планируется, что в этом году показатель увеличится до 8 млн пассажиров.

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