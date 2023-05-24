https://uz.sputniknews.ru/20230524/tashkent-stroitelstvo-novogo-aeroporta-uzbekistan-airports-35298024.html
В Ташкенте появится новый аэропорт
В Ташкенте появится новый аэропорт
Строительством аэропорта займутся Uzbekistan Airports и Changi Airports.
2023-05-24T19:27+0500
2023-05-24T19:27+0500
2023-05-24T19:41+0500
общество
ташкент
аэропорт ташкента
uzbekistan airports
changi airports
рано джураева
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Uzbekistan Airports рассматривает вопрос о строительстве нового аэропорта в Ташкенте, заявила председатель правления компании Рано Джураева.Сингапурские специалисты помогут в разработке технико-экономического обоснования проекта, а также проведут консультации по оптимизации работы существующего аэропорта.Также она добавила, что в данный момент аэропорту сложно справляться с растущим пассажиропотоком – в терминалах не хватает места для людей, а на стоянках аэродромов – для самолетов.Напомним, в 2022 году пассажиропоток столичного аэропорта составил 5 млн человек. Планируется, что в этом году показатель увеличится до 8 млн пассажиров.
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общество ташкент аэропорт ташкента узбекистан uzbekistan airports changi airports рано джураева
общество ташкент аэропорт ташкента узбекистан uzbekistan airports changi airports рано джураева
В Ташкенте появится новый аэропорт
19:27 24.05.2023 (обновлено: 19:41 24.05.2023)
Строительством аэропорта займется Uzbekistan Airports совместно с сингапурской компанией Changi Airports.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Uzbekistan Airports рассматривает вопрос о строительстве нового аэропорта в Ташкенте, заявила
председатель правления компании Рано Джураева.
"Мы прорабатываем вопрос строительства нового аэропорта. В качестве консультантов мы пригласили лучший аэропорт в мире – Changi Airports International",- сказал она.
Сингапурские специалисты помогут в разработке технико-экономического обоснования проекта, а также проведут консультации по оптимизации работы существующего аэропорта.
"У Ташкента огромный экспортный потенциал как у международного хаба, способного связать Европу и Азию. Но существующий аэропорт имеет много ограничений, поскольку с развитием столицы оказался практически в центре города", - отметила Джураева.
Также она добавила, что в данный момент аэропорту сложно справляться с растущим пассажиропотоком – в терминалах не хватает места для людей, а на стоянках аэродромов – для самолетов.
Напомним, в 2022 году пассажиропоток столичного аэропорта составил 5 млн человек. Планируется, что в этом году показатель увеличится до 8 млн пассажиров.