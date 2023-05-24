https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-novaya-zelandiya-chempionat-mira-20-argentina-itog-match-2023-35241334.html

ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Новая Зеландия

ЧМ по футболу U20: как прошел матч Узбекистан — Новая Зеландия

Футболисты молодежной сборной Узбекистана до 20 лет выиграли у соперников

2023-05-24T01:13+0500

2023-05-24T01:13+0500

2023-05-24T01:26+0500

узбекистан

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по футболу u-20

аргентина

новая зеландия

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35258753_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_27cd866629b35e0ddd208a7b947ad65e.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана сыграла вничью со сборной Новой Зеландии. Счет 2:2.Видео лучших моментов матча смотрите на нашем Telegram-каналеИгра между сборными командами Узбекистана и Новой Зеландии выдалась напряженной. В первом периоде узбекистанские футболисты активно атаковали ворота соперников. Первые 20 минут матча практически полностью прошли на новозеландской половине. Однако, несмотря на прекрасную игру узбекских нападающих, им не удалось поразить ворота Новой Зеландии.Первый гол забил на 23-й минуте новозеландец Бен Уоллес, после чего его команда осмелела и все чаще стала уводить мяч на половину узбекской команды. Однако благодаря прекрасной игре защитников и вратаря, большая часть попыток соперников результата не дали.Лишь на 41-й минуте матча внезапная атака Джея Хердмена принесла новозеландской команде второй гол.После этого узбекистанские спортсмены предприняли несколько попыток забить мяч в ворота соперников, включая отчаянную атаку под занавес первого периода, однако до конца тайма "размочить" счет не сумели. Команды ушли на перерыв со счетом 0:2 в пользу Новой Зеландии.Второй период новозеландцы начали более агрессивно, но за 45 минут игры им так и не удалось забить третий гол команде Узбекистана.Узбекские футболисты снова показали мастерскую игру, вновь и вновь атакуя ворота новозеландцев. Особенно активным был Аббосбек Файзуллаев, который на 52-й минуте матча забил гол. А на третьей минуте добавленного времени Шерзод Эсанов сравнял счет.Игра закончилась со счетом 2:2. Таким образом, команда Новой Зеландии, которая выиграла предыдущую игру с Гватемалой, в настоящий момент набрала 4 турнирных очка и вышла в лидеры группы А, а сборная Узбекистана завоевала свое первое очко в групповом этапе.Игра прошла в рамках второго тура Чемпионата мира-2023 по футболу среди молодежных сборных (U-20).Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.Сборной Узбекистана предстоит провести еще одну игру в групповом этапе чемпионата: 27 июля она встретится с командой Гватемалы.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.

узбекистан

аргентина

новая зеландия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чемпионат мира по футболу 2023 u-20 аргентина новая зеландия соперник сборная команда ничья счет голы турнирная таблица обзор игры