https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-profilaktika-borba-tuberkulez-voz-35264386.html

В Узбекистане на предупреждение туберкулеза планируют выделить $59,5 млн

В Узбекистане на предупреждение туберкулеза планируют выделить $59,5 млн

Об этом рассказали представители республики на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

2023-05-24T10:06+0500

2023-05-24T10:06+0500

2023-05-24T10:58+0500

узбекистан

туберкулез

профилактика

борьба

воз

минздрав узбекистана

амрилло иноятов

министр

министр здравоохранения

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соответствии с Госпрограммой на этот год в 2023 — 2026 годах в Узбекистане планируют выделить $33 млн из госбюджета и $26,5 млн из средств международных доноров на лекарственные средства и расходные материалы, медицинскую технику, подготовку специалистов и инновационные научные исследования. Об этом рассказали представители республики в ходе 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.В ней принимают участие делегаты из 194 государств, в том числе делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым. Отдельное внимание на сессии уделили вопросам ликвидации туберкулеза. Подчеркнули, что сегодня благодаря реформированию противотуберкулезной службы спасли почти 130 тысяч человек, уровень заболеваемости снизился на 43%, а показатель смертности — на 84%.В настоящее время в Узбекистане действует 5-ступенчатая современная лабораторная система по выявлению туберкулеза. Все лекарственные препараты, необходимые для профилактики, диагностики и лечения этого заболевания, государство предоставляет бесплатно.В 13 административных регионах Узбекистана организовали мобильные бригады "Легочное здоровье", которые проводят бесплатный медицинский осмотр жителей отдаленных и труднодоступных территорий.Отмечалось также, что в сентябре этого года состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по вопросам борьбы с туберкулезом. Интерактивные слушания, которые организуются в рамках подготовки к заседанию, координируют Узбекистан и Польша.По итогам мероприятия ВОЗ высоко оценила опыт Узбекистана в борьбе с туберкулезом. Организация приняла стратегическую цель по снижению показателя смертности от туберкулеза на 95% к 2035 году.

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