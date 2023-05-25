Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
© Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои / Музыкальный Open Air в Ташкенте
© Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои /
Концерт Bakrа, ювелирная выставка и фольгированное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.
Суббота, 27 мая
Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Это все он" и "Легенда" в летнем кинотеатре в парке Дружбы.
Время: 19.40, 21.30
Место: Парк Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Зрители смогут посмотреть фильмы "Это все он" и "Легенда" в летнем кинотеатре в парке Дружбы.
Время: 19.40, 21.30
Место: Парк Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Вечер памяти, посвящённый 100-летию Галии Измайловой
Посетители смогут вспомнить яркие выступления узбекской балерины и Народной артистки СССР Галии Измайловой, которая поставила танцы для балета "Лебединое озеро" Чайковского и оперы "Дилярам" Ашрафи.
Время: 18.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 33 - 143 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Посетители смогут вспомнить яркие выступления узбекской балерины и Народной артистки СССР Галии Измайловой, которая поставила танцы для балета "Лебединое озеро" Чайковского и оперы "Дилярам" Ашрафи.
Время: 18.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 33 - 143 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Bakrа
На площадке Государственного теннисного клуба "Узбекистан" пройдет первый сольный концерт кыргызстанского исполнителя Bakrа, который известен слушателям по таким хитам как "Расстояние", "Вредина" и "Эталон красоты".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 - 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На площадке Государственного теннисного клуба "Узбекистан" пройдет первый сольный концерт кыргызстанского исполнителя Bakrа, который известен слушателям по таким хитам как "Расстояние", "Вредина" и "Эталон красоты".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 - 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выступление звезды Большого театра России
Солистка оперной труппы Большого театра Евгения Семенюк выступит на сцене ГАБТ имени Алишера Навои. В концертной программе прозвучат композиции "Завтрак у Тиффани", "Кошки" и другие.
Время: 19.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Солистка оперной труппы Большого театра Евгения Семенюк выступит на сцене ГАБТ имени Алишера Навои. В концертной программе прозвучат композиции "Завтрак у Тиффани", "Кошки" и другие.
Время: 19.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 28 мая
Концерт Ани Лорак
Исполнительница выступит с сольной программой The Best на сцене Дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 150 тыс. – 2.5 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 90−922−5477
Исполнительница выступит с сольной программой The Best на сцене Дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 150 тыс. – 2.5 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 90−922−5477
Выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма"
Посетители увидят авторские постеры, макеты строений, кадры хроники зданий 1960-1980-х годов, которые представит проект "Ташкентский модернизм".
Время: 17.00
Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"
Вход свободный
Посетители увидят авторские постеры, макеты строений, кадры хроники зданий 1960-1980-х годов, которые представит проект "Ташкентский модернизм".
Время: 17.00
Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"
Вход свободный
Uzbek Jewellery Fair 2023
Участников ждет выставка ювелирных изделий от кутюр из золота, серебра, с бриллиантами и другими драгоценными камнями.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−370−0848, (+998) 97−900−0646, (+998) 90−957−1507
Участников ждет выставка ювелирных изделий от кутюр из золота, серебра, с бриллиантами и другими драгоценными камнями.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−370−0848, (+998) 97−900−0646, (+998) 90−957−1507
Фольгированное шоу в СРЦ Parus
Посетители увидят детское фольгированное шоу,поучаствуют в играх и викторине с участием аниматоров. А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Посетители увидят детское фольгированное шоу,поучаствуют в играх и викторине с участием аниматоров. А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805