https://uz.sputniknews.ru/20230525/afisha-tashkent-27-may-35356238.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Концерт Bakr, ювелирная выставка и фольгированное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.

2023-05-25T20:57+0500

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ташкент

афиша на выходные

выходные

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Суббота, 27 маяКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Это все он" и "Легенда" в летнем кинотеатре в парке Дружбы.Время: 19.40, 21.30Место: Парк ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Вечер памяти, посвящённый 100-летию Галии ИзмайловойПосетители смогут вспомнить яркие выступления узбекской балерины и Народной артистки СССР Галии Измайловой, которая поставила танцы для балета "Лебединое озеро" Чайковского и оперы "Дилярам" Ашрафи.Время: 18.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: 33 - 143 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт BakrаНа площадке Государственного теннисного клуба "Узбекистан" пройдет первый сольный концерт кыргызстанского исполнителя Bakrа, который известен слушателям по таким хитам как "Расстояние", "Вредина" и "Эталон красоты".Время: 19.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 - 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выступление звезды Большого театра РоссииСолистка оперной труппы Большого театра Евгения Семенюк выступит на сцене ГАБТ имени Алишера Навои. В концертной программе прозвучат композиции "Завтрак у Тиффани", "Кошки" и другие.Время: 19.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 28 маяКонцерт Ани ЛоракИсполнительница выступит с сольной программой The Best на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 150 тыс. – 2.5 млн сумовТелефон для справок: (+998) 90−922−5477Выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма"Посетители увидят авторские постеры, макеты строений, кадры хроники зданий 1960-1980-х годов, которые представит проект "Ташкентский модернизм".Время: 17.00Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Вход свободныйUzbek Jewellery Fair 2023Участников ждет выставка ювелирных изделий от кутюр из золота, серебра, с бриллиантами и другими драгоценными камнями.Время: 10.00Место: Дворец творчества молодёжиВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−370−0848, (+998) 97−900−0646, (+998) 90−957−1507Фольгированное шоу в СРЦ ParusПосетители увидят детское фольгированное шоу,поучаствуют в играх и викторине с участием аниматоров. А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805

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