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https://uz.sputniknews.ru/20230525/afisha-tashkent-27-may-35356238.html
Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Концерт Bakr, ювелирная выставка и фольгированное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.
2023-05-25T20:57+0500
2023-05-25T20:57+0500
ташкент
афиша на выходные
выходные
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Суббота, 27 маяКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Это все он" и "Легенда" в летнем кинотеатре в парке Дружбы.Время: 19.40, 21.30Место: Парк ДружбыСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Вечер памяти, посвящённый 100-летию Галии ИзмайловойПосетители смогут вспомнить яркие выступления узбекской балерины и Народной артистки СССР Галии Измайловой, которая поставила танцы для балета "Лебединое озеро" Чайковского и оперы "Дилярам" Ашрафи.Время: 18.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: 33 - 143 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт BakrаНа площадке Государственного теннисного клуба "Узбекистан" пройдет первый сольный концерт кыргызстанского исполнителя Bakrа, который известен слушателям по таким хитам как "Расстояние", "Вредина" и "Эталон красоты".Время: 19.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 - 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выступление звезды Большого театра РоссииСолистка оперной труппы Большого театра Евгения Семенюк выступит на сцене ГАБТ имени Алишера Навои. В концертной программе прозвучат композиции "Завтрак у Тиффани", "Кошки" и другие.Время: 19.00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 28 маяКонцерт Ани ЛоракИсполнительница выступит с сольной программой The Best на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 150 тыс. – 2.5 млн сумовТелефон для справок: (+998) 90−922−5477Выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма"Посетители увидят авторские постеры, макеты строений, кадры хроники зданий 1960-1980-х годов, которые представит проект "Ташкентский модернизм".Время: 17.00Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Вход свободныйUzbek Jewellery Fair 2023Участников ждет выставка ювелирных изделий от кутюр из золота, серебра, с бриллиантами и другими драгоценными камнями.Время: 10.00Место: Дворец творчества молодёжиВход свободныйТелефон для справок: (+998) 90−370−0848, (+998) 97−900−0646, (+998) 90−957−1507Фольгированное шоу в СРЦ ParusПосетители увидят детское фольгированное шоу,поучаствуют в играх и викторине с участием аниматоров. А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805
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ташкент афиша мероприятия куда сходить куда сводить ребенка концерт опера bakr фольгированное шоу ювелирная выставка концерт ани лорак
ташкент афиша мероприятия куда сходить куда сводить ребенка концерт опера bakr фольгированное шоу ювелирная выставка концерт ани лорак

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

20:57 25.05.2023
© Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои / Музыкальный Open Air в Ташкенте
Музыкальный Open Air в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои /
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Концерт Bakrа, ювелирная выставка и фольгированное шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в традиционной подборке Sputnik.

Суббота, 27 мая

Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Это все он" и "Легенда" в летнем кинотеатре в парке Дружбы.
Время: 19.40, 21.30
Место: Парк Дружбы
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−134−4646
Вечер памяти, посвящённый 100-летию Галии Измайловой
Посетители смогут вспомнить яркие выступления узбекской балерины и Народной артистки СССР Галии Измайловой, которая поставила танцы для балета "Лебединое озеро" Чайковского и оперы "Дилярам" Ашрафи.
Время: 18.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 33 - 143 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Bakrа
На площадке Государственного теннисного клуба "Узбекистан" пройдет первый сольный концерт кыргызстанского исполнителя Bakrа, который известен слушателям по таким хитам как "Расстояние", "Вредина" и "Эталон красоты".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 - 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выступление звезды Большого театра России
Солистка оперной труппы Большого театра Евгения Семенюк выступит на сцене ГАБТ имени Алишера Навои. В концертной программе прозвучат композиции "Завтрак у Тиффани", "Кошки" и другие.
Время: 19.00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 28 мая

Концерт Ани Лорак
Исполнительница выступит с сольной программой The Best на сцене Дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 150 тыс. – 2.5 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 90−922−5477
Выставка "Ташкент. Архитектура исторического оптимизма"
Посетители увидят авторские постеры, макеты строений, кадры хроники зданий 1960-1980-х годов, которые представит проект "Ташкентский модернизм".
Время: 17.00
Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"
Вход свободный
Uzbek Jewellery Fair 2023
Участников ждет выставка ювелирных изделий от кутюр из золота, серебра, с бриллиантами и другими драгоценными камнями.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 90−370−0848, (+998) 97−900−0646, (+998) 90−957−1507
Фольгированное шоу в СРЦ Parus
Посетители увидят детское фольгированное шоу,поучаствуют в играх и викторине с участием аниматоров. А также розыгрыш лотереи со сладкими подарками.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билета: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
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