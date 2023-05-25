Прекрасное — далеко: 11 ностальгических фото из жизни советских школьников

© Sputnik / Дмитрий ЧерновДети одного из узбекских сел идут в школу.
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© Sputnik / Дмитрий Чернов
Дети одного из узбекских сел идут в школу.
© Sputnik / А. ВарфоломеевУрок узбекской литературы в средней школе № 10 города Ташкента. Узбекская ССР.
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© Sputnik / А. Варфоломеев
Урок узбекской литературы в средней школе № 10 города Ташкента. Узбекская ССР.
© Sputnik / МолгачевНа перемене в сельской школе. Узбекская ССР, Сырдарьинский район, колхоз "Ленинград".
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© Sputnik / Молгачев
На перемене в сельской школе. Узбекская ССР, Сырдарьинский район, колхоз "Ленинград".
© Sputnik / ЧерновУрок арифметики в первом классе.
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© Sputnik / Чернов
Урок арифметики в первом классе.
© Sputnik / Всеволод ТарасевичОбщеобразовательная средняя школа №1 колхоза имени К.Маркса. На перемене в школьной столовой.
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© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общеобразовательная средняя школа №1 колхоза имени К.Маркса. На перемене в школьной столовой.
© Sputnik / Виктор ЧерновАнсамбль детской музыкальной школы.
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© Sputnik / Виктор Чернов
Ансамбль детской музыкальной школы.
© Sputnik / ЧерновУченики катаются с горки в дворе школы во время перемены.
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© Sputnik / Чернов
Ученики катаются с горки в дворе школы во время перемены.
© Sputnik / А. Варфоломеев
Урок физкультуры в плавательном бассейне. Средняя школа № 110 города Ташкента. Узбекская ССР.
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© Sputnik / А. Варфоломеев
Урок физкультуры в плавательном бассейне. Средняя школа № 110 города Ташкента. Узбекская ССР.
© Sputnik / Владимир АрсирийУзбекская ССР. Спортивный клуб имени Арменака Алачачяна. Юные баскетболистки школы №96 города Ташкента во время тренировки.
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© Sputnik / Владимир Арсирий
Узбекская ССР. Спортивный клуб имени Арменака Алачачяна. Юные баскетболистки школы №96 города Ташкента во время тренировки.
© Sputnik / Ян ТихоновШкольники у входа новой школы в городе Зарафшане.
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© Sputnik / Ян Тихонов
Школьники у входа новой школы в городе Зарафшане.