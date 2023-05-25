Прекрасное — далеко: 11 ностальгических фото из жизни советских школьников

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Помните ли вы свой первый день в школе? А своего первого учителя? Здесь мы познаем мир, основы человечности, а школьные годы остаются одними из самых ярких и незабываемых страниц в жизни. Sputnik предлагает вам посмотреть, как проходили школьные будни советских детей.