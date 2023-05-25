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https://uz.sputniknews.ru/20230525/fotolenta-den-shkolnik-uzssr-34980167.html
Прекрасное — далеко: 11 ностальгических фото из жизни советских школьников
Прекрасное — далеко: 11 ностальгических фото из жизни советских школьников
Помните ли вы свой первый день в школе? А своего первого учителя? Здесь мы познаем мир, основы человечности, а школьные годы остаются одними из самых ярких и... 25.05.2023, Sputnik Узбекистан
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фото
школа
ссср
узбекистан
школьники
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фото, школа, ссср, узбекистан, школьники, фото
фото, школа, ссср, узбекистан, школьники, фото

Прекрасное — далеко: 11 ностальгических фото из жизни советских школьников

18:13 25.05.2023 (обновлено: 18:34 25.05.2023)
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Помните ли вы свой первый день в школе? А своего первого учителя? Здесь мы познаем мир, основы человечности, а школьные годы остаются одними из самых ярких и незабываемых страниц в жизни. Sputnik предлагает вам посмотреть, как проходили школьные будни советских детей.
© Sputnik / Дмитрий ЧерновДети одного из узбекских сел идут в школу.
Дети одного из узбекских сел идут в школу. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Дмитрий Чернов
Дети одного из узбекских сел идут в школу.
© Sputnik / А. ВарфоломеевУрок узбекской литературы в средней школе № 10 города Ташкента. Узбекская ССР.
Урок узбекской литературы в средней школе № 10 города Ташкента. Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / А. Варфоломеев
Урок узбекской литературы в средней школе № 10 города Ташкента. Узбекская ССР.
© Sputnik / МолгачевНа перемене в сельской школе. Узбекская ССР, Сырдарьинский район, колхоз "Ленинград".
На перемене в сельской школе. Узбекская ССР, Сырдарьинский район, колхоз Ленинград. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Молгачев
На перемене в сельской школе. Узбекская ССР, Сырдарьинский район, колхоз "Ленинград".
© Sputnik / ЧерновУрок арифметики в первом классе.
Урок арифметики в первом классе. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Чернов
Урок арифметики в первом классе.
© Sputnik / Всеволод ТарасевичОбщеобразовательная средняя школа №1 колхоза имени К.Маркса. На перемене в школьной столовой.
Общеобразовательная средняя школа №1 колхоза имени К.Маркса. На перемене в школьной столовой. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общеобразовательная средняя школа №1 колхоза имени К.Маркса. На перемене в школьной столовой.
© Sputnik / Виктор ЧерновАнсамбль детской музыкальной школы.
Ансамбль детской музыкальной школы. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Виктор Чернов
Ансамбль детской музыкальной школы.
© Sputnik / ЧерновУченики катаются с горки в дворе школы во время перемены.
Ученики катаются с горки в дворе школы во время перемены. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Чернов
Ученики катаются с горки в дворе школы во время перемены.
© Sputnik / А. Варфоломеев

Урок физкультуры в плавательном бассейне. Средняя школа № 110 города Ташкента. Узбекская ССР.

Урок физкультуры в плавательном бассейне. Средняя школа № 110 города Ташкента. Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Варфоломеев

Урок физкультуры в плавательном бассейне. Средняя школа № 110 города Ташкента. Узбекская ССР.

© Sputnik / Владимир АрсирийУзбекская ССР. Спортивный клуб имени Арменака Алачачяна. Юные баскетболистки школы №96 города Ташкента во время тренировки.
Узбекская ССР. Спортивный клуб имени Арменака Алачачяна. Юные баскетболистки школы №96 города Ташкента во время тренировки. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Владимир Арсирий
Узбекская ССР. Спортивный клуб имени Арменака Алачачяна. Юные баскетболистки школы №96 города Ташкента во время тренировки.
© Sputnik / Ян ТихоновШкольники у входа новой школы в городе Зарафшане.
Школьники у входа новой школы в городе Зарафшане. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Ян Тихонов
Школьники у входа новой школы в городе Зарафшане.
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