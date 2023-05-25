https://uz.sputniknews.ru/20230525/gde-posmotret-pryamuyu-translyatsiyu-uzbekistan--gvatemala-35358753.html
Где посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала
Где посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала
Последний матч группового этапа по футболу среди молодежных сборных (U20) для узбекистанской сборной пройдет 27 мая.
2023-05-25T22:30+0500
2023-05-25T22:30+0500
2023-05-25T23:18+0500
узбекистан
футбол
молодежная сборная по футболу
молодежная сборная узбекистана
чемпионат мира по футболу
чемпионат мира по футболу u-20
чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана по футболу предстоит сыграть последнюю игру группового этапа Чемпионата мира U-20. Узбекистанские спортсмены сыграют со сборной Гватемалы 27 мая.Игру в рамках 3-го тура чемпионата мира U-20 можно будет посмотреть 27 мая в 02.00 по ташкентскому времени. Одновременно с ним, по регламенту, пройдет и матч между Аргентиной и Новой Зеландией.Чемпионат мира по футболу будут транслировать в прямом эфире на сайте ФИФА.Лучшие моменты матча мы опубликуем в нашем Telegram-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить!Напомним, что 21 мая члены сборной Узбекистана U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.А 23 мая узбекская команда сыграла вничью с командой Новой Зеландии. Голы забили Бен Уоллас, Джей Хердмен, Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.Футбольный турнир продлится до 11 июня. Помимо Аргентины, воспитанники Равшана Хайдарова играют со сборными Новой Зеландии и Гватемалы.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
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узбекистан гватемала матч футбол чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u20 где посмотреть прямая трансляция онлайн матч третий тур групповой этап группа а
узбекистан гватемала матч футбол чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u20 где посмотреть прямая трансляция онлайн матч третий тур групповой этап группа а
Где посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала
22:30 25.05.2023 (обновлено: 23:18 25.05.2023)
Последний матч группового этапа по футболу среди молодежных сборных (U20) для узбекистанской сборной пройдет 27 мая.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Молодежной сборной Узбекистана по футболу предстоит сыграть последнюю игру группового этапа Чемпионата мира U-20. Узбекистанские спортсмены сыграют со сборной Гватемалы 27 мая.
Игру в рамках 3-го тура чемпионата мира U-20 можно будет посмотреть 27 мая в 02.00 по ташкентскому времени. Одновременно с ним, по регламенту, пройдет и матч между Аргентиной и Новой Зеландией.
Чемпионат мира по футболу будут транслировать в прямом эфире на сайте ФИФА
.
Лучшие моменты матча мы опубликуем в нашем Telegram-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить!
Напомним, что 21 мая члены сборной Узбекистана U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
А 23 мая узбекская команда сыграла вничью с командой Новой Зеландии. Голы забили Бен Уоллас, Джей Хердмен, Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.
Футбольный турнир продлится до 11 июня. Помимо Аргентины, воспитанники Равшана Хайдарова играют со сборными Новой Зеландии и Гватемалы.
В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.