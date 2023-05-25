https://uz.sputniknews.ru/20230525/muynak-karakalpakstan-ekstremalnoe-ralli-avtosport-35342649.html
В Муйнаке пройдет экстремальное ралли
В Муйнаке пройдет экстремальное ралли
Ралли продет среди водителей авто и мотоциклов
2023-05-25T15:42+0500
2023-05-25T15:42+0500
2023-05-25T16:14+0500
спорт
автомобили
мотоспорт
муйнак
узбекистан
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МУЙНАК, 25 мая — Sputnik. В Муйнаке с 25 по 28 мая в четвертый раз пройдет международное авторалли "Rally Muynak", передает корреспондент Sputnik.Общая протяженность гоночной трассы составит более 400 км и будет проходить по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Программа авторалли включает в себя автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, дефиле национальных брендов одежды и концерты электронной музыки.Планируется, что в мероприятии примут участие более 150 спортсменов из стран ЦА и России.Организатором мероприятия выступило министерство культуры и туризма Узбекистана.
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спорт общество автомобили мотоспорт муйнак узбекистан каракалпакстан
спорт общество автомобили мотоспорт муйнак узбекистан каракалпакстан
В Муйнаке пройдет экстремальное ралли
15:42 25.05.2023 (обновлено: 16:14 25.05.2023)
Участники на автомобилях и мотоциклах прокатятся по бездорожью Муйнака.
МУЙНАК, 25 мая — Sputnik. В Муйнаке с 25 по 28 мая в четвертый раз пройдет международное авторалли "Rally Muynak", передает корреспондент Sputnik.
Общая протяженность гоночной трассы составит более 400 км и будет проходить по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря.
Программа авторалли включает в себя автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, дефиле национальных брендов одежды и концерты электронной музыки.
Планируется, что в мероприятии примут участие более 150 спортсменов из стран ЦА и России.
Организатором мероприятия выступило министерство культуры и туризма Узбекистана.