https://uz.sputniknews.ru/20230525/muynak-karakalpakstan-ekstremalnoe-ralli-avtosport-35342649.html

В Муйнаке пройдет экстремальное ралли

В Муйнаке пройдет экстремальное ралли

Ралли продет среди водителей авто и мотоциклов

2023-05-25T15:42+0500

2023-05-25T15:42+0500

2023-05-25T16:14+0500

спорт

автомобили

мотоспорт

муйнак

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1149/12/11491276_211:234:710:515_1920x0_80_0_0_40dbed8f61b9b6ad2eec222113ab6ce7.jpg

МУЙНАК, 25 мая — Sputnik. В Муйнаке с 25 по 28 мая в четвертый раз пройдет международное авторалли "Rally Muynak", передает корреспондент Sputnik.Общая протяженность гоночной трассы составит более 400 км и будет проходить по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Программа авторалли включает в себя автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, дефиле национальных брендов одежды и концерты электронной музыки.Планируется, что в мероприятии примут участие более 150 спортсменов из стран ЦА и России.Организатором мероприятия выступило министерство культуры и туризма Узбекистана.

муйнак

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт общество автомобили мотоспорт муйнак узбекистан каракалпакстан