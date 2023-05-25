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https://uz.sputniknews.ru/20230525/pogoda-uzbekistan-25-maya-35304225.html
Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая
Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая
Какую погода будет в Узбекистане в четверг
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общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. На территории республики 25 мая осадки не ожидаются, при этом в стране сохраняется опасность схода селей, передает Узгидромет.Температура воздуха днем:
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общество прогноз погоды узбекистан
общество прогноз погоды узбекистан

Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая

05:10 25.05.2023
© unsplash.comПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© unsplash.com
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Синоптики рассказали, какую погоду ждать узбекистанцам 25 мая.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. На территории республики 25 мая осадки не ожидаются, при этом в стране сохраняется опасность схода селей, передает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 28-33° тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30° тепла;
предгорные и горные районы — 15-20° тепла.
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