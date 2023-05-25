https://uz.sputniknews.ru/20230525/pogoda-uzbekistan-25-maya-35304225.html

Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая

Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая

Какую погода будет в Узбекистане в четверг

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общество

прогноз погоды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. На территории республики 25 мая осадки не ожидаются, при этом в стране сохраняется опасность схода селей, передает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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