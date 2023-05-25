Облачно и сухо: прогноз погоды по Узбекистану на 25 мая
Синоптики рассказали, какую погоду ждать узбекистанцам 25 мая.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. На территории республики 25 мая осадки не ожидаются, при этом в стране сохраняется опасность схода селей, передает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 28-33° тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30° тепла;
предгорные и горные районы — 15-20° тепла.