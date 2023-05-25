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https://uz.sputniknews.ru/20230525/posledniy-zvonok-shkola-tashkent-uzbekistan-foto-35313854.html
Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото
Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото
Сегодня для выпускников школ республики прозвенел последний звонок. Он ставит точку в многолетнем учебном марафоне — закончились уроки и перемены, контрольные... 25.05.2023, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
ташкент
школа
последний звонок
выпускник
фото
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узбекистан, ташкент, школа, последний звонок, выпускник, фото, фото
узбекистан, ташкент, школа, последний звонок, выпускник, фото, фото

Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото

09:55 25.05.2023 (обновлено: 10:41 25.05.2023)
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Сегодня для выпускников школ республики прозвенел последний звонок. Он ставит точку в многолетнем учебном марафоне — закончились уроки и перемены, контрольные и "домашки". Праздничная атмосфера, царившая в столичных школах с раннего утра, — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов

Торжественная линейка в одной из ташкентских школ

Торжественная линейка в одной из ташкентских школ - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Торжественная линейка в одной из ташкентских школ

© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничная атмосфера последнего звонка

Праздничная атмосфера последнего звонка - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничная атмосфера последнего звонка

© Sputnik/Зафар Халилов

Выпускники ташкентской школы на праздничной линейке

Выпускники ташкентской школы на праздничной линейке - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Выпускники ташкентской школы на праздничной линейке

© Sputnik/Зафар Халилов

Выступление выпускников на последнем звонке

Выступление выпускников на последнем звонке - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Выступление выпускников на последнем звонке

© Sputnik/Зафар Халилов

Родные выпускников и учителя на празднике, посвященном последнему звонку

Родные выпускников и учителя на празднике, посвященном последнему звонку - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Родные выпускников и учителя на празднике, посвященном последнему звонку

© Sputnik/Зафар Халилов

Выпускники на торжественной линейке в одной из ташкентских школ

Выпускники на торжественной линейке в одной из ташкентских школ - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Выпускники на торжественной линейке в одной из ташкентских школ

© Sputnik/Зафар Халилов

Пожелания и напутствия учителей на последней линейке для выпускников

Пожелания и напутствия учителей на последней линейке для выпускников - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Пожелания и напутствия учителей на последней линейке для выпускников

© Sputnik/Зафар Халилов

Ученики младших классов на торжественной линейке

Ученики младших классов на торжественной линейке - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Ученики младших классов на торжественной линейке

© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку в одной из ташкентских школ

Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку в одной из ташкентских школ - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку в одной из ташкентских школ

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