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Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото
Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото
Сегодня для выпускников школ республики прозвенел последний звонок. Он ставит точку в многолетнем учебном марафоне — закончились уроки и перемены, контрольные... 25.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-25T09:55+0500
2023-05-25T09:55+0500
2023-05-25T10:41+0500
узбекистан
ташкент
школа
последний звонок
выпускник
фото
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узбекистан, ташкент, школа, последний звонок, выпускник, фото, фото
Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото 09:55 25.05.2023 (обновлено: 10:41 25.05.2023)
Сегодня для выпускников школ республики прозвенел последний звонок. Он ставит точку в многолетнем учебном марафоне — закончились уроки и перемены, контрольные и "домашки". Праздничная атмосфера, царившая в столичных школах с раннего утра, — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов
Торжественная линейка в одной из ташкентских школ
Торжественная линейка в одной из ташкентских школ
© Sputnik/Зафар Халилов
Праздничная атмосфера последнего звонка
Праздничная атмосфера последнего звонка
© Sputnik/Зафар Халилов
Выпускники ташкентской школы на праздничной линейке
Выпускники ташкентской школы на праздничной линейке
© Sputnik/Зафар Халилов
Выступление выпускников на последнем звонке
Выступление выпускников на последнем звонке
© Sputnik/Зафар Халилов
Родные выпускников и учителя на празднике, посвященном последнему звонку
Родные выпускников и учителя на празднике, посвященном последнему звонку
© Sputnik/Зафар Халилов
Выпускники на торжественной линейке в одной из ташкентских школ
Выпускники на торжественной линейке в одной из ташкентских школ
© Sputnik/Зафар Халилов
Пожелания и напутствия учителей на последней линейке для выпускников
Пожелания и напутствия учителей на последней линейке для выпускников
© Sputnik/Зафар Халилов
Ученики младших классов на торжественной линейке
Ученики младших классов на торжественной линейке
© Sputnik/Зафар Халилов
Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку в одной из ташкентских школ
Праздничное мероприятие, посвященное последнему звонку в одной из ташкентских школ