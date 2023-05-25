Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото

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Сегодня для выпускников школ республики прозвенел последний звонок. Он ставит точку в многолетнем учебном марафоне — закончились уроки и перемены, контрольные и "домашки". Праздничная атмосфера, царившая в столичных школах с раннего утра, — в фотоленте Sputnik.