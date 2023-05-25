https://uz.sputniknews.ru/20230525/putin-vystupaet-na-evraziyskom-ekonomicheskom-forume--pryamaya-translyatsiya-35326597.html
Путин выступает на Евразийском экономическом совете – прямая трансляция
Путин выступает на Евразийском экономическом совете – прямая трансляция
Что сказал Путина на Евразийском экономическом форуме
2023-05-25T14:03+0500
2023-05-25T14:03+0500
2023-05-25T14:07+0500
владимир путин
россия
еаэс
политика
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступает на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Напомним, Владимир Путин вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
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политика владимир путин россия еэас
Путин выступает на Евразийском экономическом совете – прямая трансляция
14:03 25.05.2023 (обновлено: 14:07 25.05.2023)
Российский лидер выступает с речью на Евразийском экономическом совете, проходящем в Москве.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступает на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Напомним, Владимир Путин вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.