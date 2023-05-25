https://uz.sputniknews.ru/20230525/razrabotchiki-planiruyut-sozdat-innovatsionnyy-meditsinskiy-pribor-dlya-iskusstvennoy-ventilyatsii-legkix-35307493.html

Узбекистан будет производить первый турбинный аппарат ИВЛ под национальным брендом

Узбекистан будет производить первый турбинный аппарат ИВЛ под национальным брендом

Разработчики планируют создать инновационный медицинский прибор для искусственной вентиляции легких, превосходящий оборудование зарубежного производства. Опытный образец выпустят в конце 2023-начале 2024 года.

2023-05-25T09:19+0500

2023-05-25T09:19+0500

2023-05-25T09:19+0500

узбекистан

ташкент

инновации

аппараты ивл

разработка

бренд

общество

медицина

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане приступили к разработке первого турбинного аппарата ИВЛ под национальным брендом. сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций. Общую концепцию проекта представили на Первом образовательном форуме для анестезиологов и реаниматологов в Нукусе.Над аппаратом работает команда конструкторов, инженеров, программистов, промышленных дизайнеров и маркетологов из Узбекистана и России. Они планируют разработать инновационный медицинский прибор, превосходящий по функционалу и возможностям флагманское оборудование зарубежного производства.Для управления оборудованием используют искусственный интеллект. Кроме того, предусмотрена опция многоуровневой вентиляции для лечения пациентов с тяжелыми поражениями легких, расширены возможности настроек лечебных и вспомогательных режимов подачи воздуха в дыхательные пути.Опытный образец выпустят в конце 2023-го начале 2024 года.Клинические испытания планируют провести на базе городской клинической больницы № 1 в Ташкенте.В традиционных аппаратах ИВЛ находятся устройства вакуумного сжатия — они похожи на поршни или мехи, которые раздуваются и сжимаются в такт дыханию человека. Эта технология уже устарела. Ведь у поршневого механизма есть ряд недостатков: он весит почти три килограмма, не очень надежен из-за множества трущихся узлов и потребляет много электричества.Поэтому производители постепенно отказываются от мехов и переходят к турбинам. Казалось бы, это обычный вентилятор, который крутится и перекачивает воздух. Но с ним аппарат ИВЛ — это уже не громоздкий ящик, который надо катить к пациенту на колесиках, а чемоданчик размером с ноутбук. Аппарат со всем оборудованием весит не больше двух килограммов.Если надо подать воздух с повышенным содержанием кислорода, к мобильному устройству подключат кислородный баллон, а в больнице установят стационарную кислородную линию.При этом повышенное содержание кислорода нужно не всегда, поэтому компактный ИВЛ с турбиной особенно эффективен в полевых условиях.

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