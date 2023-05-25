https://uz.sputniknews.ru/20230525/shkolnik-uzbekistan-injener-sorevnovaniye-sila-uma-35317263.html

Чем удивили школьники из Узбекистана на инженерных соревнованиях

Чем удивили школьники из Узбекистана на инженерных соревнованиях

В рамках международного проекта "Сила ума" прошли инженерные соревнования для школьников из пяти стран

2023-05-25T10:38+0500

2023-05-25T10:38+0500

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узбекистан

проект

соревнования

инженер

школьники

турция

сербия

кыргызстан

таджикистан

образование

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Ташкент, 25 мая — Sputnik. В первых инженерных соревнованиях в рамках международного образовательного проекта Министерства просвещения России "Сила ума" приняли участие 250 школьников из Турции, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба проекта.Перед командами стояла задача: за 2 часа построить трассу, а затем спустить с нее оригинальное транспортное средство – его также конструировали школьники. При этом внутри находились куриные яйца, которые при спуске должны были остаться целыми.Победителями турнира стала команда "Навбахор" из Намангана. Их "транспорт" проехал дальше, чем у соперников — 725 см. Серебро завоевали сразу две команды: "Дробовик" из Стамбула (Турция) и "Поколение Ньютона" из Нарына (Кыргызстан). Еще три команды забрали бронзу: "Школа гимназия № 3 имени Ломоносова" из Оша (Кыргызстан), "Формула один" из Андижана (Узбекистан) и "Гулистанские ласточки" из Гулистана (Узбекистан).Напомним, международный проект "Сила ума" запустило Министерство просвещения РФ в 2022 году. Его цель — популяризировать точные науки за рубежом, а также способствовать созданию единого образовательного пространства.

узбекистан

сербия

кыргызстан

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