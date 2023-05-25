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https://uz.sputniknews.ru/20230525/shkolnik-uzbekistan-injener-sorevnovaniye-sila-uma-35317263.html
Чем удивили школьники из Узбекистана на инженерных соревнованиях
Чем удивили школьники из Узбекистана на инженерных соревнованиях
В рамках международного проекта "Сила ума" прошли инженерные соревнования для школьников из пяти стран
2023-05-25T10:38+0500
2023-05-25T11:12+0500
узбекистан
проект
соревнования
инженер
школьники
турция
сербия
кыргызстан
таджикистан
образование
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Ташкент, 25 мая — Sputnik. В первых инженерных соревнованиях в рамках международного образовательного проекта Министерства просвещения России "Сила ума" приняли участие 250 школьников из Турции, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба проекта.Перед командами стояла задача: за 2 часа построить трассу, а затем спустить с нее оригинальное транспортное средство – его также конструировали школьники. При этом внутри находились куриные яйца, которые при спуске должны были остаться целыми.Победителями турнира стала команда "Навбахор" из Намангана. Их "транспорт" проехал дальше, чем у соперников — 725 см. Серебро завоевали сразу две команды: "Дробовик" из Стамбула (Турция) и "Поколение Ньютона" из Нарына (Кыргызстан). Еще три команды забрали бронзу: "Школа гимназия № 3 имени Ломоносова" из Оша (Кыргызстан), "Формула один" из Андижана (Узбекистан) и "Гулистанские ласточки" из Гулистана (Узбекистан).Напомним, международный проект "Сила ума" запустило Министерство просвещения РФ в 2022 году. Его цель — популяризировать точные науки за рубежом, а также способствовать созданию единого образовательного пространства.
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узбекистан школьник соревнования инженер турция сербия кыргызстан узбекистан таджикистан министерство просвещения россии проект сила ума
узбекистан школьник соревнования инженер турция сербия кыргызстан узбекистан таджикистан министерство просвещения россии проект сила ума

Чем удивили школьники из Узбекистана на инженерных соревнованиях

10:38 25.05.2023 (обновлено: 11:12 25.05.2023)
© пресс-служба проекта "Сила ума"В рамках проекта "Сила ума" прошли первые инженерные соревнования для школьников из пяти стран
В рамках проекта Сила ума прошли первые инженерные соревнования для школьников из пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© пресс-служба проекта "Сила ума"
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В рамках международного проекта "Сила ума" прошли инженерные соревнования для школьников из пяти стран.
Ташкент, 25 мая — Sputnik. В первых инженерных соревнованиях в рамках международного образовательного проекта Министерства просвещения России "Сила ума" приняли участие 250 школьников из Турции, Сербии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Перед командами стояла задача: за 2 часа построить трассу, а затем спустить с нее оригинальное транспортное средство – его также конструировали школьники. При этом внутри находились куриные яйца, которые при спуске должны были остаться целыми.
© пресс-служба проекта "Сила ума"В рамках проекта "Сила ума" прошли первые инженерные соревнования для школьников из пяти стран
В рамках проекта Сила ума прошли первые инженерные соревнования для школьников из пяти стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
В рамках проекта "Сила ума" прошли первые инженерные соревнования для школьников из пяти стран
© пресс-служба проекта "Сила ума"
"Для строительства у каждой команды был одинаковый набор материалов – бумага, картон, пластиковые стаканчики. За дополнительные баллы они могли "докупить" необходимые материалы в импровизированном магазине, но для получения баллов нужно было верно, а главное вовремя, решить задачи по физике и математике", – рассказал руководитель проекта "Сила ума" Арсений Парфенов.
Победителями турнира стала команда "Навбахор" из Намангана. Их "транспорт" проехал дальше, чем у соперников — 725 см.
Серебро завоевали сразу две команды: "Дробовик" из Стамбула (Турция) и "Поколение Ньютона" из Нарына (Кыргызстан).
Еще три команды забрали бронзу: "Школа гимназия № 3 имени Ломоносова" из Оша (Кыргызстан), "Формула один" из Андижана (Узбекистан) и "Гулистанские ласточки" из Гулистана (Узбекистан).
Напомним, международный проект "Сила ума" запустило Министерство просвещения РФ в 2022 году. Его цель — популяризировать точные науки за рубежом, а также способствовать созданию единого образовательного пространства.
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