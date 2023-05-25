https://uz.sputniknews.ru/20230525/shoygu-rasskazal-dlya-chego-ssha-perebrasyvayut-boevikov-v-afganistan-35342006.html
Шойгу рассказал, для чего США перебрасывают боевиков в Афганистан
Шойгу рассказал, для чего США перебрасывают боевиков в Афганистан
Министр обороны РФ указал, что Соединенные Штаты хотят дестабилизировать ситуацию в регионе.
2023-05-25T16:07+0500
2023-05-25T16:07+0500
2023-05-25T16:28+0500
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оборона
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".Также он отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", — заявил Шойгу.В белорусском Минске на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсуждают региональные вызовы и угрозы. В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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афганистан сша сергей шойгу в мире одкб министр оборона россия безопасность
афганистан сша сергей шойгу в мире одкб министр оборона россия безопасность
Шойгу рассказал, для чего США перебрасывают боевиков в Афганистан
16:07 25.05.2023 (обновлено: 16:28 25.05.2023)
Министр обороны РФ отметил, что Соединенные Штаты хотят дестабилизировать ситуацию в регионе.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность — ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", — сказал Шойгу.
По его словам, "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".
"В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов…В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", — указал глава оборонного ведомства России.
Также он отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе".
"Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", — заявил Шойгу.
В белорусском Минске на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсуждают региональные вызовы и угрозы. В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.