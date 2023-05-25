https://uz.sputniknews.ru/20230525/shoygu-rasskazal-dlya-chego-ssha-perebrasyvayut-boevikov-v-afganistan-35342006.html

Шойгу рассказал, для чего США перебрасывают боевиков в Афганистан

Шойгу рассказал, для чего США перебрасывают боевиков в Афганистан

Министр обороны РФ указал, что Соединенные Штаты хотят дестабилизировать ситуацию в регионе.

2023-05-25T16:07+0500

2023-05-25T16:07+0500

2023-05-25T16:28+0500

сша

афганистан

сергей шойгу

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безопасность

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".Также он отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", — заявил Шойгу.В белорусском Минске на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсуждают региональные вызовы и угрозы. В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

афганистан

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