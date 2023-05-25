https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-eksperiment-snyatie-deneg-korzinka-35336765.html
В Ташкенте стартовал эксперимент по снятию денег в магазине
В Ташкенте стартовал эксперимент по снятию денег в магазине
На кассах супермаркетах Korzinka можно снять наличные
2023-05-25T13:48+0500
2023-05-25T13:48+0500
2023-05-25T13:48+0500
общество
финансы
наличные
ташкент
korzinka
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Ташкенте до 1 ноября проводят эксперимент по снятию наличных денег на кассах супермаркета Korzinka.Подобная практика широко распространена во многих странах, но в Узбекистане ее внедрили впервые. Пока испытания проводят в супермаркете Korzinka Shedevr с картами HUMO. Сумма получаемых наличных должна быть кратна 50 тыс. сумов – эта же сумма является минимальной для снятия по одной карте за раз. Всего за день можно снять не больше 300 тыс. сумов. Размер комиссии составляет 1%.Чтобы получить деньги на кассе в супермаркете, нужно обязательно что-то купить. Без покупки снять наличность не получится.Согласно правилам, на кассах магазина разместили специальный стикер, который информирует о данной услуге.Власти планируют постепенно увеличить количество магазинов, где можно будет снять деньги. Также в скором времени эта функция станет доступна для обладателей карт Uzcard.Еще одним участником эксперимента стало ООО "Uzpaynet". Испытания через платежную систему paynet.uz продлятся с 1 июня по 1 декабря.
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общество финансы наличные деньги ташкент узбекистан korzinka
общество финансы наличные деньги ташкент узбекистан korzinka
В Ташкенте стартовал эксперимент по снятию денег в магазине
Покупатели получили возможность снимать наличность с банковской карты в супермаркетах Korzinka.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Ташкенте до 1 ноября проводят эксперимент по снятию наличных денег на кассах супермаркета Korzinka.
Подобная практика широко распространена во многих странах, но в Узбекистане ее внедрили впервые.
Пока испытания проводят в супермаркете Korzinka Shedevr с картами HUMO. Сумма получаемых наличных должна быть кратна 50 тыс. сумов – эта же сумма является минимальной для снятия по одной карте за раз. Всего за день можно снять не больше 300 тыс. сумов. Размер комиссии составляет 1%.
Чтобы получить деньги на кассе в супермаркете, нужно обязательно что-то купить. Без покупки снять наличность не получится.
Согласно правилам
, на кассах магазина разместили специальный стикер, который информирует о данной услуге.
Власти планируют постепенно увеличить количество магазинов, где можно будет снять деньги. Также в скором времени эта функция станет доступна для обладателей карт Uzcard.
Еще одним участником эксперимента стало ООО "Uzpaynet". Испытания через платежную систему paynet.uz продлятся
с 1 июня по 1 декабря.