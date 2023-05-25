https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-otklyuchenie-elektrichestva-adresa-35322504.html
Жители одного из районов Ташкента остались без электричества – адреса
Жители одного из районов Ташкента остались без электричества – адреса
Электричество нет в 14 махаллях Алмазарского района
2023-05-25T10:53+0500
2023-05-25T10:53+0500
2023-05-25T10:53+0500
ташкент
узбекистан
электричество
общество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Алмазарском районе частично вырубили электричество, передает АО "Региональные электрические сети".Так, электричества не будет 25 мая до 18.00 в следующих махаллях:"Ахил", "Пахта", "Новый Ташкент", "Беруний", "Шодиёна", "Истикбол", "Олтинсой", "Бо", "Станабад", "Тепа Гузар", "Галаба", "Табассум", "Ислам Ота" и "Чукурсой".Ограничение вызвано, проходящей в районе замене трансформатора на более мощный. Чтобы оперативно закончить ремонтные работы, власти задействовали более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.
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общество ташкент узбекистан отключение электричества электричество свет почему нет электричества алмазарский район
общество ташкент узбекистан отключение электричества электричество свет почему нет электричества алмазарский район
Жители одного из районов Ташкента остались без электричества – адреса
Электричество отключили в 14 махаллях Алмазарского района. Специалисты решат проблему сегодня до 18.00.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Алмазарском районе частично вырубили электричество, передает
АО "Региональные электрические сети".
Так, электричества не будет 25 мая до 18.00 в следующих махаллях:
"Ахил", "Пахта", "Новый Ташкент", "Беруний", "Шодиёна", "Истикбол", "Олтинсой", "Бо", "Станабад", "Тепа Гузар", "Галаба", "Табассум", "Ислам Ота" и "Чукурсой".
Ограничение вызвано, проходящей в районе замене трансформатора на более мощный. Чтобы оперативно закончить ремонтные работы, власти задействовали более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.