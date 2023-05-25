https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-otklyuchenie-elektrichestva-adresa-35322504.html

Жители одного из районов Ташкента остались без электричества – адреса

Жители одного из районов Ташкента остались без электричества – адреса

Электричество нет в 14 махаллях Алмазарского района

2023-05-25T10:53+0500

2023-05-25T10:53+0500

2023-05-25T10:53+0500

ташкент

узбекистан

электричество

общество

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Алмазарском районе частично вырубили электричество, передает АО "Региональные электрические сети".Так, электричества не будет 25 мая до 18.00 в следующих махаллях:"Ахил", "Пахта", "Новый Ташкент", "Беруний", "Шодиёна", "Истикбол", "Олтинсой", "Бо", "Станабад", "Тепа Гузар", "Галаба", "Табассум", "Ислам Ота" и "Чукурсой".Ограничение вызвано, проходящей в районе замене трансформатора на более мощный. Чтобы оперативно закончить ремонтные работы, власти задействовали более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

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