12 легендарных кадров из жизни Тины Тернер

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24 мая скончалась популярнейшая певица Тина Тернер. Артистки не стало после продолжительной болезни. За свою карьеру Тернер стала обладательницей восьми премий "Грэмми". Самые яркие кадры из жизни звезды — в нашей фотоленте.