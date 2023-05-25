12 легендарных кадров из жизни Тины Тернер

Тина Тернер держит в руках выигранную премию Грэмми, 27 февраля 1985 года, США.
Тина Тернер держит в руках выигранную премию Грэмми, 27 февраля 1985 года, США.
Тина Тернер (в центре) выступает на концерте в рамках своего турне, 14 января 2009 года, Германия.
Тина Тернер (в центре) выступает на концерте в рамках своего турне, 14 января 2009 года, Германия.
Президент Pepsi Роджер Энрико дарит певице шоколад в форме человеческой ноги, 1985 год.
Президент Pepsi Роджер Энрико дарит певице шоколад в форме человеческой ноги, 1985 год.
Тина Тернер выступает на концерте во время своего турне, 30 марта 1987 года, Франция.
Тина Тернер выступает на концерте во время своего турне, 30 марта 1987 года, Франция.
Тернер вместе с другими артистами вручили государственные награды от Kennedy Center Honors, 4 декабря 2005 года, США.
Тернер вместе с другими артистами вручили государственные награды от Kennedy Center Honors, 4 декабря 2005 года, США.
Артистка в возрасте 48 лет прибывает в отель Sheraton, 2 января 1988 года, Аргентина.
Артистка в возрасте 48 лет прибывает в отель Sheraton, 2 января 1988 года, Аргентина.
Тернер (справа) выступает с Бейонсе (слева) на 50-й церемонии вручения премии "Грэмми", 10 февраля 2008 года, США.
Тернер (справа) выступает с Бейонсе (слева) на 50-й церемонии вручения премии "Грэмми", 10 февраля 2008 года, США.
Певица позирует со своей звездой на Аллее славы, 28 августа 1986 года, США.
Певица позирует со своей звездой на Аллее славы, 28 августа 1986 года, США.
Тина Тернер (слева) и Лайонел Ричи (справа) позируют с наградами на церемонии вручения премии "Грэмми", 27 февраля 1985 года, США.
Тина Тернер (слева) и Лайонел Ричи (справа) позируют с наградами на церемонии вручения премии "Грэмми", 27 февраля 1985 года, США.
Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 5-6 ноября 1996 года, Россия.
Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 5-6 ноября 1996 года, Россия.
Певица получает награду Golden Record, 8 октября 1986 года, Франция.
Певица получает награду Golden Record, 8 октября 1986 года, Франция.
Поклонники несут цветы на Аллею славы в день смерти певицы, 24 мая 2023 года, США.
Поклонники несут цветы на Аллею славы в день смерти певицы, 24 мая 2023 года, США.