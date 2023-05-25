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https://uz.sputniknews.ru/20230525/tina-terner-jizn-foto-35324276.html
12 легендарных кадров из жизни Тины Тернер
12 легендарных кадров из жизни Тины Тернер
24 мая умерла певица Тина Тернер
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фото
тина тернер
культура
музыка
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фото тина тернер культура музыка сша
фото тина тернер культура музыка сша

12 легендарных кадров из жизни Тины Тернер

15:15 25.05.2023 (обновлено: 15:23 25.05.2023)
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НовостиTelegram
24 мая скончалась популярнейшая певица Тина Тернер. Артистки не стало после продолжительной болезни. За свою карьеру Тернер стала обладательницей восьми премий "Грэмми". Самые яркие кадры из жизни звезды — в нашей фотоленте.
© AP Photo / Nick Ut

Тина Тернер держит в руках выигранную премию Грэмми, 27 февраля 1985 года, США.

Тина Тернер держит в руках выигранную премию Грэмми, 27 февраля 1985 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Nick Ut

Тина Тернер держит в руках выигранную премию Грэмми, 27 февраля 1985 года, США.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz

Тина Тернер (в центре) выступает на концерте в рамках своего турне, 14 января 2009 года, Германия.

Тина Тернер (в центре) выступает на концерте в рамках своего турне, 14 января 2009 года, Германия. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hermann J. Knippertz

Тина Тернер (в центре) выступает на концерте в рамках своего турне, 14 января 2009 года, Германия.

© AP Photo

Президент Pepsi Роджер Энрико дарит певице шоколад в форме человеческой ноги, 1985 год.

Президент Pepsi Роджер Энрико дарит певице шоколад в форме человеческой ноги, 1985 год. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Президент Pepsi Роджер Энрико дарит певице шоколад в форме человеческой ноги, 1985 год.

© AFP 2023 / Bertrand Guay

Тина Тернер выступает на концерте во время своего турне, 30 марта 1987 года, Франция.

Тина Тернер выступает на концерте во время своего турне, 30 марта 1987 года, Франция. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Bertrand Guay

Тина Тернер выступает на концерте во время своего турне, 30 марта 1987 года, Франция.

© AFP 2023 / Brendan Smialowski

Тернер вместе с другими артистами вручили государственные награды от Kennedy Center Honors, 4 декабря 2005 года, США.

Тернер вместе с другими артистами вручили государственные награды от Kennedy Center Honors, 4 декабря 2005 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Brendan Smialowski

Тернер вместе с другими артистами вручили государственные награды от Kennedy Center Honors, 4 декабря 2005 года, США.

© AP Photo / Alejandro Querol

Артистка в возрасте 48 лет прибывает в отель Sheraton, 2 января 1988 года, Аргентина.

Артистка в возрасте 48 лет прибывает в отель Sheraton, 2 января 1988 года, Аргентина. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Alejandro Querol

Артистка в возрасте 48 лет прибывает в отель Sheraton, 2 января 1988 года, Аргентина.

© AFP 2023 / Robyn Beck

Тернер (справа) выступает с Бейонсе (слева) на 50-й церемонии вручения премии "Грэмми", 10 февраля 2008 года, США.

Тернер (справа) выступает с Бейонсе (слева) на 50-й церемонии вручения премии &quot;Грэмми&quot;, 10 февраля 2008 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Robyn Beck

Тернер (справа) выступает с Бейонсе (слева) на 50-й церемонии вручения премии "Грэмми", 10 февраля 2008 года, США.

© AP Photo / Nick Ut

Певица позирует со своей звездой на Аллее славы, 28 августа 1986 года, США.

Певица позирует со своей звездой на Аллее славы, 28 августа 1986 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Nick Ut

Певица позирует со своей звездой на Аллее славы, 28 августа 1986 года, США.

© AP Photo / Lennox McLendon

Тина Тернер (слева) и Лайонел Ричи (справа) позируют с наградами на церемонии вручения премии "Грэмми", 27 февраля 1985 года, США.

Тина Тернер (слева) и Лайонел Ричи (справа) позируют с наградами на церемонии вручения премии &quot;Грэмми&quot;, 27 февраля 1985 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Lennox McLendon

Тина Тернер (слева) и Лайонел Ричи (справа) позируют с наградами на церемонии вручения премии "Грэмми", 27 февраля 1985 года, США.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin

Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 5-6 ноября 1996 года, Россия.

Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 5-6 ноября 1996 года, Россия. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Yuryi Abramochkin

Американская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер выступает с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, 5-6 ноября 1996 года, Россия.

© AFP 2023 / Georges Bendrihem

Певица получает награду Golden Record, 8 октября 1986 года, Франция.

Певица получает награду Golden Record, 8 октября 1986 года, Франция. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Georges Bendrihem

Певица получает награду Golden Record, 8 октября 1986 года, Франция.

© AP Photo / Chris Pizzello

Поклонники несут цветы на Аллею славы в день смерти певицы, 24 мая 2023 года, США.

Поклонники несут цветы на Аллею славы в день смерти певицы, 24 мая 2023 года, США. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Chris Pizzello

Поклонники несут цветы на Аллею славы в день смерти певицы, 24 мая 2023 года, США.

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