Умерла певица Тина Тернер

Умерла певица Тина Тернер

Певицы не стало на 84 году жизни.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети артистки. Певицы не стало после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Швейцарии. Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в США. За свою карьеру стала обладательницей восьми "Грэмми". Среди ее самых популярных песен: "Proud Mary" (1970), "Let's Stay Together" (1984), "Private Dancer" (1984), "What's Love Got to Do with It" (1984), "The Best"(1989).В 2013 году Тернер перенесла инсульт, после которого ей пришлось заново учиться ходить. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. В ходе лечение у нее появилась почечная недостаточность. В 2017 году она перенесла операцию по пересадке почки.

