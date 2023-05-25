Почему Узбекистану выгодно развивать экономическое партнерство с ЕАЭС – мнение экспертов
© Sputnik / Sputnik КыргызстанҚирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
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Узбекистан успешно торгует со странами ЕАЭС – объемы экспорта и импорта растут из года в год. Какие направления сотрудничества с ЕАЭС наиболее перспективны, корреспонденту Sputnik-Узбекистан рассказали эксперты.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан осуществляет активное экономическое сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для республики региональное объединение и каждый из его участников являются важными партнерами как в экономическом, так и в политическом плане.
© SputnikПреподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова
Преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова
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"Современный ЕАЭС - это более 183 млн. человек, 14,5% мировой выработки нефти, газа и электроэнергии, 4,3% мирового производства стали и чугуна.Объединение показывает постоянный рост торговли, как между государствами-участниками, так и с внешним миром. Так, только за первый квартал 2023 года объем взаимной торговли вырос более чем на 20%", - рассказала преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова.
Общий объем внешнеторгового оборота Узбекистана по данным Агентства по статистике в январе-апреле 2023 года составил $19,6 млрд. Из них на страны ЕАЭС приходится $5 млрд, то есть больше четверти общего товарооборота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, торговля с ЕАЭС увеличилась на 12,7 %.
Доля России во внешнеторговом обороте за январь-апрель 2023 года составила 15,1%, на Казахстан приходится 7,7%, Кыргызстан – 1,7%. Таким образом, три из пяти стран Евразийского экономического союза входят в шестерку основных торговых партнеров Узбекистана.
Следует отметить, что между государствами-членами ЕАЭС сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
© SputnikДиректор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев
© Sputnik
"Страны ЕАЭС остаются основным торговым партнером Узбекистана. В прошлом году ЕАЭС по объему торгового оборота с Узбекистаном обогнал второго по значимости торгового партнера республики - Китай - на 67%", — рассказывает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.
Внутренняя торговля внутри стран ЕАЭС в прошлом году значительно выросла. Например, объем экспорта товаров в долларовом выражении (по данным МВФ) из Беларуси в Россию вырос на 23,2%, из Казахстана – на 40,1%, из Кыргызстана на 133,4%, из Армении – на 186%.
Для Узбекистана партнерство в рамках такого региональном объединении как ЕАЭС открывает широкие возможности экономического развития, считает Катерина Волкова. В первую очередь, это беспрепятственный доступ к рынкам стран объединения для таких экспортных товаров как газ, текстильная и сельскохозяйственная продукция.
Наряду с этим, сотрудничество в области образования и науки, обмен знаниями и опытом обеспечит потребности растущей экономики в высококвалифицированных работниках.